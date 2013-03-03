شرکت کنندگان در اردوهای راهیان نور با واقعیتهای جنگ و انقلاب آشنا می شوند

فرشاد پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوی راهیان نور اظهار داشت: راهیان نور واقعیات جنگ و انقلاب اسلامی را برای دانشجویان تبیین می نماید.



پهلوان با اشاره به توطئه های دشمن در طول این چند دهه که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد ادامه داد: نظام اسلامی روز به روز بالنده‌تر و مقتدرتر می‌شود و امروز در دنیا نام ایران اسلامی مطرح است لذا شاهد هستیم که امروز دشمن با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم به دنبال زیر سئوال بردن نظام و تضعیف جمهوری اسلامی است لذا بایستی در برابر دشمن هوشیار باشیم و مسیر درست را تشخیص دهیم.

وی اردوهای راهیان نور را ابتکاری بسیار بزرگ دانست و افزود: اردوی راهیان نور یک حرکت عظیم فرهنگی و بزرگترین برنامه فرهنگی میدانی است و حضور همه‌جانبه بسیجیان در این حرکتبسیار ارزشمند و ستودنی است.

مسئول برگزاری کرسی های آزاد فکری در استان کرمان تأکید کرد: امسال با کمک و مساعدت دکتر منظری توکلی ریاست محترم واحد کرمان شش اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می گردند و با تدابیر اتخاذ شده از سوی ریاست واحد در صورت استقبال دانشجویان این ظرفیت افزایش خواهد یافت.

امسال نیز مانند سالهای گذشته دانشجویان از مناطق شلمچه، فکه، طلائیه و سایر مناطق عملیاتی دیدار خواهند نمود ضمن آنکه تاریخ اعزام خواهران 21 و برادران 23 اسفندماه و به مدت شش روز خواهد بود.



