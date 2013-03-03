اجراي مانور ويژه آغاز فعاليت ستاد تسهيلات نوروزي کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسين شمس الديني با اعلام خبر فوق گفت: مانور ويژه آغاز فعاليت ستاد تسهيلات نوروزي استان كرمان به صورت نمادين با حضور دستگاههاي اجرايي انجام مي شود.

وي افزود: اداره كل ميراث فرهنگي،هلال احمر،نيروي انتظامي و اورژانس از دستگاههايي هستند كه به صورت جدي در ستاد تسهيلات نوروزي حضور خواهند داشت.

شمس الديني اظهار داشت: با آغاز فعاليت هاي رسمي ستاد در تاريخ 28 اسفندماه جاري، نيروهاي اداره كل ميراث فرهنگي به صورت شبانه روزي در محل ستاد مركزي آماده خدمات رساني و راهنمايي گردشگران و مسافران نوروزي هستند.

وي به پايگاههاي اطلاع رساني و راهنمايي مسافران نوروزي كه به 65عدد مي رسد، اشاره كردو افزود: نمايندگيهاي اداره كل ميراث فرهنگي در شهرستانهاي استان آماده خدمات رساني به مسافران خواهند بود.

مدير كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري استان كرمان در پايان خاطرنشان كرد: هر ساله این استان پذیرای جمعیت زیادی از میهمانان نوروزی مي باشد و امسال نيز تمهیدات لازم جهت حضور گردشگران در سطح استان فراهم شده است.

