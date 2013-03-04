پرداخت بیش از حد به حقوق به جای اخلاق عامل مهم در گرایش به طلاق است

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر چند آمار طلاق در استان زنجان نسبت به کشور کم است ولی همین آمار هم نگران کننده است که در این راستا پیگیری های مهم در این امر باید لحاظ شود.

مدیرکل ورزش جوانان استان زنجان تاکید کرد: متاسفانه امروز تغییر سبک زندگی از جمله دلایل مهم در امر طلاق است .

رحمانی گفت: حل معضل طلاق نیازمند آموزش است و باید در این راستا در امر ازدواج و ورزش جوانان برنامه ریزی کرد.



وی تصریح کرد: باید دولت مسکن و اشتغال را برای جوانان مهیا کند تا آنها ازدواج کنند.

رحمانی ازدواج را یک سنت حسنه در اسلام یاد کرد و افزود: در این راستا حمایت از سمن ها در امر ازدواج بسیار موثر است.



وی اظهار داشت: در جلسه ای مقرر شد سازمان اوقاف دو تالار احسان و 12 اتاق عقد در کنار امام‌زادگان ایجاد کند تا جوانان به ازدواج تشویق شوند و جوانان کم بضاعت در آن جا عقد کنند و مراسم خود را در کنار امام‌زادگان و تالارها برگزار کنند.



مدیر کل ورزش جوانان استان زنجان گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری نمایشگاه تلاوت آرامش، برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش از ازدواج برای دختران در روستاها، برگزاری نشست‌های دینی، از مهم‎ترین برنامه‌‎های این سازمان در زمینه ازدواج است.



رحمانی در ادامه گفت: در راستای افزایش ازدواج در استان باید وام ازدواج به جوانان پرداخت شود .