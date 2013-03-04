راه اندازی نمايشگاه دائمی صنايع دستي در ساري

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدي عصر يكشنبه در جلسه ستاد تسهيلات سفر شهرستان ساري با اشاره به قابليت صنعت گردشگري در ساري ،خواستار شناسنامه دار كردن صنعت گردشگري شهرستان بر اساس آمايش سرزميني شد.

وي با بيان اينكه مازندران به عنوان قطب صنعت گردشگري و توريست در كشور محسوب مي شود، اظهار داشت: بايد از فضاي گردشگري موجود در شهر ساري استفاده بهينه صورت گيرد.

فرماندار شهرستان ساري افزود: در بحث صنايع دستي و گردشگري در مركز استان آنچه شايسته و زيبنده استان بوده صورت نگرفته است.

واحدي خواستار راه اندازي نمايشگاه دائمي صنايع دستي در مركز استان شد و گفت: با توجه به قابليت گردشگر پذير بودن ساري نياز به نمايشگاه دائمي براي عرضه محصولات فرهنگي و صنايع دستي است.

وي گفت: با توجه به بهسازي و زيبا سازي فضاي شهر در روزهاي پاياني سال از همكاري شهردان جوان و پرتلاش شهرستان ساري تشكر كرد.

شهرستان ساری 500 هزار نفر جمعیت دارد.