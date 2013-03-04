456 پروژه گردشگری در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه عصر يكشنبه در جلسه ستاد تسهيلات سفر شهرستان ساري با اشاره به اينكه مازندران به عنوان قطب گردشگري و صنعت توريست در كشور محسوب مي شود،اظهار داشت: مازندران همچنان پيشتاز جذب توريست در كشور است.

وي با بيان اينكه ساري به عنوان مركز استان همه جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي و گردشگري را دارد، گفت:سرمايه گذاران براي ايجاد جاذبه هاي گردشگري در مازندران با بروكراسي اداري به ويژه در دريافت تسهيلات مواجه مي شوند.

مديركل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري مازندران با بيان اينكه 340 كيلومتر نوار ساحلي در مازندران وجود دارد، افزود: هنوز هيچ سازماني متولي سازمان دهي طرح دريا در استان نيست كه يكي از ضعف هاي بزرگ است.

فرزانه گفت: هنورز در مازندران اتوبوس مسافربري دريايي براي تردد بين الملي نداريم كه مي توانیم با ايجاد آن به صنعت توريست،اقتصاد و اشتغال استان کمک کنیم.

اين مقام مسئول با بيان اينكه در ساري بناهاي تاريخي زيادي داريم، گفت: هيچ استاني در كشور وجود ندارد كه مانند مازندران داراي تنوع اقليمي داشته باشد ولي متاسفانه ما خودمان مي توانيم كارهاي خيلي بزرگي در استان انجام دهيم ولي اين همكاير ديده نمي شود.

فرزانه با اشاره به اينكه مازندران تها استاني است كه موزه منطقه اي ندارد گفت: راجع به حوزه منطقه اي مشكلات زيادي متحمل شده ايم كه كمبود و گراني زمين از مشكلات اساسي اين پروزه است.

وي از اختصاص سه ميليارد تومان براي ساماندهي طرح دريا در استان اشاره كرد و گفت: مازندران براي حرفه اي شدن صنعت گردشگري فاصله زيادي دارد.