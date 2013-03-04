پاس خراسان رضوی، دانشگاه آزاد و موسسه میزان در جدالی رودرو

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم این مسابقات با انجام 9 دیدار فردا سه شنبه در سالن شهید افراسیابی تهران پیگیری می شود. این دوره از مسابقات با حضور 6 تیم جریان دارد که تا اینجای کار سه تیم پاس خراسان رضوی، دانشگاه آزاد و موسسه مالی اعتباری میزان با 12 امتیاز و تفاضل برد و باخت انفرادی مکانهای اول تا سوم را در اختیار دارند.

این سه تیم روز سه شنبه در جدالی رودر تکلیف مثلث قهرمانی را مشخص خواهند کرد. پاسی‌ها که با تفاضل 14 در صدر قرار دارند در اولین دیدار خود به مصاف موسسه مالی اعتباری میزانی می روند که با تفاضل 10 سوم است. پاس در صورت پیروزی در این دیدار می‌تواند روی قهرمانی این فصل خود حساب کند.

در دیگر بازی مهم این هفته دانشگاه آزاد تیم دوم جدول به مصاف موسسه میزان خواهد رفت. دانشگاه با نفراتی چون کریمیان، قمی و ملک محمدی چشم به سه امتیاز این دیدار دارد تا شانس خود را همچنان برای قهرمانی حفظ کند. در واقع این سه تیم سکوی های اول تا سوم لیگ را نشانه رفته نتایج دو هفته پایانی تکلیف جایگاه تیم ها را مشخص خواهد کرد.



* برنامه دیدارهای هفته سوم لیگ‌برتر جودو به این شرح است:

دور ششم:

شهدای خوزستان – شهروند چالوس

نفت مسجد سلیمان – دانشگاه آزاد اسلامی

مؤسسه مالی اعتباری میزان – پاس ثامن الحجج خراسان رضوی



دور هفتم:

شهدای خوزستان – دانشگاه آزاد اسلامی

شهروند چالوس – پاس ثامن الحجج خراسان رضوی

نفت مسجد سلیمان – مؤسسه مالی اعتباری میزان



دور هشتم:

شهدای خوزستان – پاس ثامن الحجج خراسان رضوی

دانشگاه آزاد اسلامی – مؤسسه مالی اعتباری میزان

شهروند چالوس – نفت مسجد سلیمان