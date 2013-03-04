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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۵

همایش آموزش بازارمحور در بهبهان برگزار شد

همایش آموزش بازارمحور در بهبهان برگزار شد

بهبهان - خبرگزاری مهر: همایش آموزش بازارمحور با حضور مربیان و کارآموزانی که از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای موفق به ایجاد شغل و کسب و کار شده بودند در مرکزآموزش فنی وحرفه ای بهبهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهبهان شامگاه یکشنبه در این مراسم ضمن تا کید بر اجرای  آموزشهای مهارتی  بازارمحور اظهار کرد: سیاست کار مرکز جهت دهی کامل آموزشهای فنی وحرفه ای به سوی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در راستای اقتصاد مقاومتی است.

فرشین پودنچی افزود: تربیت نیروی انسانی ماهر و خودباور باعث شکوفا شدن استعداد جوانان می شود و این امر در نهایت توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

پودنچی تصریح کرد: افرایش کارایی و ارتقای بهره وری با اجرای آموزشهای بازارمحور امکانپذیر بوده و یکی از بهترین راه های مقابله با تحریمها به شمار می رود.

وی  از تلاش عالی مربیان و کارآموزان در برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کارآموزان را گامی موفق از مرکز و کارآموزان یاد کرد.

در پایان مقرر شد فروشگاهی با هزینه اجاره مناسب در اختیار کارآموزان فنی و حرفه این شهرستان برای عرضه محصولات خود قرار گیرد.

کد مطلب 2010832

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