همایش آموزش بازارمحور در بهبهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهبهان شامگاه یکشنبه در این مراسم ضمن تا کید بر اجرای آموزشهای مهارتی بازارمحور اظهار کرد: سیاست کار مرکز جهت دهی کامل آموزشهای فنی وحرفه ای به سوی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در راستای اقتصاد مقاومتی است.

فرشین پودنچی افزود: تربیت نیروی انسانی ماهر و خودباور باعث شکوفا شدن استعداد جوانان می شود و این امر در نهایت توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

پودنچی تصریح کرد: افرایش کارایی و ارتقای بهره وری با اجرای آموزشهای بازارمحور امکانپذیر بوده و یکی از بهترین راه های مقابله با تحریمها به شمار می رود.

وی از تلاش عالی مربیان و کارآموزان در برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کارآموزان را گامی موفق از مرکز و کارآموزان یاد کرد.

در پایان مقرر شد فروشگاهی با هزینه اجاره مناسب در اختیار کارآموزان فنی و حرفه این شهرستان برای عرضه محصولات خود قرار گیرد.