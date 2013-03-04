جریان فتنه و انحراف رقیب اصولگرایان/ ارائه کاندیدای واحد درشرایط فعلی غلط است

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا زاکانی شامگاه یکشنبه در جمع مردم اصفهان در حسینیه 15 خرداد با بیان اینکه امروز شرایط کشور در مقطع حساسی است، افزود: بدخواهان نظام دنبال ایجاد تهدید و تفرقه در بین نیروهای انقلاب هستند و با همراهی برخی فرصت طلبان و منفعت خواهان داخلی برای انتخابات آینده نقشه کشیدند.

وی تصریح کرد: دوستداران انقلاب و ولایت در سوی دیگری مترصد هستند تا تهدید ها را به فرصتی جدی برای شکوفایی پتانسیل های انقلاب مبدل کنند.

وی ادامه داد: از محضر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آموختیم که ملت مسلمان در زیر پرچم لا الله الاالله با وحدت کلمه همه تهدیدها را به دشمن بر می گرداند و فرصتی تاریخی از آن برای پیشبرد اهداف نجات بخش اسلام می سازد.

اینکه برخی می گویند باید به یک کاندیدای واحد برسیم غلط است

زاکانی با بیان اینکه صحنه آینده موقعیتی است که باید نقش آفرینی در آن به اقتضای صحنه و عملکرد رقبا باشد، گفت: اگر افرادی می گویند همه باید متحد شویم و به یک کاندیدا برسیم و تنها یک نامزد را حمایت کنیم این غلط است چون صحنه در شرایط فعلی تاریک و در هم است.

وی تاکید کرد: در سال 76 با همین استراتژی پیش رفتیم وهمه اصولگرایان به اتفاق نظر یک نامزد را حمایت کردند ولی شاهد بودیم که شخص دیگری از صندوق خارج شد ،چون ما صحنه را خوب بررسی نکردیم و زود به اجماع نظر رسیدیم.

وی اضافه کرد: باید همه افراد و گروههای اصول گرا بر اساس رفتار رقبا وصحنه تصمیم گیری کنند و ملتزم باشند که منافع شخصی و گروهی جریان سیاسی خود را بر اساس گفتمان های انقلاب برتری ندهند.

سازندگی هاشمی و آزادی خاتمی با مدل غربی؛ عدالت احمدی نژاد در حد شعار

به گزارش مهر، رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی کشوربیان کرد: امروز باید ما چهار جریان رقیب را بررسی و رصد لحظه ای کنیم و بر اساس نمایش آنها در صحنه تصمیم بگیریم که اگر جریان انحراف و فتنه و گروه هاشمی و دوم خردادی ها که هیچکدام با جهت گیری های امروز انقلاب منطبق نیستند،جدی به صحنه بیایند ،اصولگرایان باید یک نامزد واحد معرفی کنند واگر به صحنه نیایند امکان تغییر در مواضع اصول گرایان وجود دارد.

زاکانی افزود: در حال حاضر نه تکثر موضوعیت دارد و نه فرد گرایی و تنها باید منتظر حرکات بعدی رقبا و ضد حمله برای اهداف و مواضع دشمنان انقلاب بود.

وی ادامه داد: در زمان هاشمی با شعار سازندگی و در زمان خاتمی هم شعارآزادی البته با الگوهای غربی به ما لطمه زد و احمدی نژاد هم با شعار عدالت آمد ولی پایبندی به شعار هایش وجود نداشت.

وی تصریح کرد: امروزه کشور و نامزد اصولگرایان باید در شش جهت خاص برنامه ریزی کند و دیگر فرصت آزمون وخطا واشتباه رفتن برای ما وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه ارائه یک شعار که من آمدم اقتصاد را درست کنم یا فرهنگ را ساماندهم کافی نیست،گفت: در مرحله بعدی کشور نیاز به یک بازسازی معنوی دارد و رشد علمی کشور باید متوازن شود ودر باطن انقلاب علم رشد کند نه در ظاهر امر و محصول این علم باید به تولید ثروت برای همه اقشار تبدیل شود نه افراد و گروهی خاص.

وی یاد آور شد: شکوفائی اقتصادی و گره گشایی از فقر مردم و معیشت مستمندان دیگر امر مهم در برنامه یک نامزد آگاه ومردمی است که با خلق ثروت وعدالت گستری باید در مسیر توزیع عادلانه وصحیح گام بردارد.

جای فرصت سوزی و اشتباه نیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: دولت هاشمی ثروت تولید کرد ولی در توزیع آن عادلانه رفتار نکرد و فاصله طبقاتی که هنوز هم وجود دارد حاصل آن سالهای نا میمون است ودر زمان احمدی نژاد هم خلق ثروت منحرف شد و عدالت گستری تنها با شعار پیش رفت و در اجرا وعمل همیشه پایش می لنگید.

زاکانی افزود: آزادی خواهی شعار دوم خردادوخاتمی نبود بلکه شعار انقلاب اسلامی است و اسلام آزادی را برای مسلمانان به ارمغان آورد.

وی تاکید کرد: زمان آن رسیده که دیگر فرصت سوزی نکنیم و فقر را از جامعه اسلامی اخراج کنیم و فرصت سوء استفاده به دشمن از کم کاریها ندهیم.

وی ادامه داد: مشکلات جامعه باید عملیاتی حل شوند نه مقطعی و فصلی و این تنها با رعایت گفتمان انقلاب اسلامی برای اصلاح جامعه ممکن می شود .

وی بیان کرد: اصولگرایان امروز به این اجماع رسیدند که آغاز کار نباید از فرد باشد بلکه باید از گفتمانهای اصول گرایی شروع کرد و در ادامه به اجماع برای انتخاب فرد رسید وخود به خود کسی که همه الگوها و رفتارها را دارد و اعمالش منطبق بر گفتمانهاست می شود نامزد اصول گرایان و بر موج آرای مردم شریف و انقلابی سوار می شود.

زاکانی افزود: امروز برای بررسی افراد باید ببینیم در دوم خرداد وروزهای فتنه و مقابله با انحراف کجا بوده و در برابر 18 تیر و حوادث دیگر چه کارنامه ای از خود به جا گذاشته است.

فساد کشف کردن مهم نیست باید فساد ستیزی کرد

وی تصریح کرد: تنها فساد را در کشور کشف کردن مهم نیست بلکه باید فساد ستیزی را ترویج داد و داشتن تخصص برای مقابله با قدرت و ریاست طلبی را ملاک انتخاب دانست.

وی یادآور شد: باید پرونده 34 سال فعالیت افراد بررسی شود تا معلوم شود کجا بودند که اکنون به صحنه آمدند و ادعایشان با عملشان تطابق دارد یا خیر.

نخ تسبیح کشور در دست اصولگرایی ملتزم و فدایی ولایت قرار گیرد

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در ادامه با بیان اینکه نباید خطای امروز ما در انتخاب جامعه ونسلی را برای چند سال دیگر دچار ناراحتی و سردر گمی ومشکلات کند، گفت: بلکه با درایت و بصیرت روشی را باید پیش برویم که آیندگان به انتخاب ما احسنت بگویند و امروز دیگر حق انتخاب کردن اشتباه و آزمون و خطا نداریم و باید یکباره به هدف بزنیم دیگر تیر قلقی در بساط نمانده و باید با توکل وآسیب شناسی به هدف متعالی برسیم.

زاکانی افزود: نخ تسبیح هدایت کشور وستون فقرات دولت باید در دست اصول گرایانی باشد که معتقد واقعی به گفتمانهای انقلاب اسلامی بوده وفدایی ولایت باشند.

وی تاکید کرد: همه اصول گرایان باید جهت گیری کشور را اصل و منافع حزب ودسته خود را فرع بدانند وزمینه پیشرفت همه جانبه کشور را فراهم کنند.

وی ادامه داد: راه ساختن کشور نگاه به داخل وکشف راه نجات از داخل است هاشمی و خاتمی برای نجات ایران به خارج چشم داشتند و همین حالا هم برخی برای نجات اقتصاد و اثر تحریم ها حاضرند گردن برای غرب وآمریکا خم کنند.

وی یادآور شد: توجه به ظرفیت های داخل و فرمایشات ولایت راه پیروزی است نه امید داشتن به فرمولهای غرب وشرق و یا هم نشینی با آمریکا و رهایی را از فرمولهای ترک وعرب درخواست کردن که این عین بطلان و انحراف است.

اگر در انرژی هسته ای سرفراز هستیم نتیجه این است که حق را انتخاب کردیم

نماینده مردم تهران در پایان گفت: اگر در انرژی هسته ای موفق وسر فراز هستیم نتیجه این است که حق را انتخاب کردیم و در راه حق عقب ننشستیم و هیچ قدرت پوشالی را در برابر دست خدا ونیروی لایزال اوغالب ندانستیم.