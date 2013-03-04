320 مبلغ به صورت هفتگی به مدارس خوزستان اعزام می شوند

آیت الله محسن حیدری آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارتباط تنگاتنگ حوزه علمیه با نظام و ساختار آموزشی کشور سبب انجام فعالیتهای ماندگاری شده است.

آیت الله حیدری اظهار کرد: خوشبختانه در دولت نهم بین وزارت آموزش و پرورش تفاهمنامه ای برای همکاری انجام شد تا معارف اسلامی بیش از پیش به مدارس راه یابد.

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه ریاست این کمیته در استانها بر عهده نماینده ولی فقیه در همان استان است، بیان کرد: برگزاری جلسه های پرسش و پاسخ مهمترین فعالیتی است که مبلغان در مدارس ویژه دانش آموزان انجام می دهند.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری بیش از 20 هزار معلم در دوره های آموزشی ضمن خدمت شرکت کردند، گفت: در این دوره ها موضوع هایی از قبیل ولایت فقیه، نقد وهابیت، شناخت بیشتر ائمه اطهار(ع) و دیگر مسائل، مورد بررسی می گیرند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، بصیرت افزایی سیاسی و اجتماعی را از دیگر موضوع هایی که در دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان ارائه می شودعنوان کرد و گفت: با توجه به تحولات مختلف در منطقه، آموزش بصیرت افزایی سیاسی مورد اهمیت واقع شد که از سوی کارشناسان سیاسی به معلمان آموزش داده می شود.

وی به برنامه های انجام شده از سوی طرح معراج حوزه علمیه اهواز اشاره و تصریح کرد: بیش از 300 مدرسه کلانشهر اهواز زیر پوشش طرح معراج حوزه علمیه قرار گرفته اند.

آیت الله حیدری اظهار کرد: تعداد 320 مبلغ زن و مرد به صورت هفتگی به مدارس اعزام تا به فعالیت تبلیغی ویژه دانش آموزان بپردازند.