علی افضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی تیم گیتیپسند در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور اظهار داشت: به نظرم تیم ما شایسته قهرمانی در مسابقات لیگ برتر بود زیرا از همه نظر بهتر از تیم صبا بود و بازیکنان و باشگاه و کادر فنی ما شایسته رسیدن به قهرمانی بودند.
وی ادامه داد: قبلا هم گفته بودم که قهرمانی دست خودمان است و اگر در بازیهای خود امتیاز بگیریم، میتوانیم قهرمان شویم و خوشحالم که این اتفاق رخ داد و تیم صبا مقابل منصوری شکست خورد تا گیتیپسند مقتدرانه قهرمان شود.
سرمربی تیم فوتسال گیتیپسند اصفهان در مورد صبای قم بیان داشت: به نظر من صبا بر خلاف مطالبی که در رسانهها پیرامون آن مطرح میشد، شایسته قهرمانی نبود و تیمی نبود که در حد قهرمانی باشد اما رسانهها و تلویزیون به این تیم بها دادند و کاری کردند که این تیم در بازیهای خود انگیزه بگیرد.
وی در مورد فصل آینده و اینکه آیا برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در تیم گیتیپسند میماند یا خیر، اضافه کرد: فعلا صحبتی در مورد این مسئله با من نشده و من نیز تصمیمی در مورد فصل آینده خودم نگرفتهام اما باشگاه باید برنامههای خود را برای فصل آینده مشخص کند و نقاط ضعف و قدرت خود را مشخص کند.
افضل بیان داشت: باید با مسئولان باشگاه جلسه بگذاریم و در صورت تمایل آنها در مورد شرایط مسابقات آسیایی صحبت کنیم و اگر مسئولان باشگاه تشخیص دادند که من میتوانم نقاط ضعف تیم را برطرف کنم، برای فصل آینده با باشگاه وارد مذاکرات جدی میشوم.
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