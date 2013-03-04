  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۲

برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی جوانان در اصفهان

برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی جوانان در اصفهان

اصفهان- خبرگزاری مهر: تیم ملی تنیس روی میز جوانان کشور از دوشنبه در اصفهان زیر نظر محسن شیشه گرها اردوی تدارکاتی خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به امکانات مناسب در اصفهان و وجود مجهزترین خانه تنیس روی میز کشور در این استان اردوی تدارکاتی تیم ملی تنیس روی میز جوانان کشورمان از امروز 14 اسفند ماه لغایت 21 اسفند ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

با توجه به آمادگی تمامی جوانان راکت به دست در این رده سنی، از همه این جوانان دعوت به عمل آمده تا در این اردوی تدارکاتی شرکت کنند.

سروش امیری نیا، متین لطف الله نسبی، نعیم نوبخت، سجاد حسینی، امیر حسین صدیق، آرمان حاجیعی، حامد باشت باوی، مهدی نجفی، علیرضا بیگدلی و امیرحسین رهگذر ده راکت به دستی هستند که زیر نظر محسن شیشه گرها در این اردو به تمرین خواهند پرداخت.

 

کد مطلب 2010843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها