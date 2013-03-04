برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی جوانان در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به امکانات مناسب در اصفهان و وجود مجهزترین خانه تنیس روی میز کشور در این استان اردوی تدارکاتی تیم ملی تنیس روی میز جوانان کشورمان از امروز 14 اسفند ماه لغایت 21 اسفند ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

با توجه به آمادگی تمامی جوانان راکت به دست در این رده سنی، از همه این جوانان دعوت به عمل آمده تا در این اردوی تدارکاتی شرکت کنند.

سروش امیری نیا، متین لطف الله نسبی، نعیم نوبخت، سجاد حسینی، امیر حسین صدیق، آرمان حاجیعی، حامد باشت باوی، مهدی نجفی، علیرضا بیگدلی و امیرحسین رهگذر ده راکت به دستی هستند که زیر نظر محسن شیشه گرها در این اردو به تمرین خواهند پرداخت.