به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عباسی یکشنبه شب در همایش تجلیل از خیرین کمک به بیماران کلیوی در بوشهر با تقدیر از تلاشهای خیرین برای کمک به بیماران کلیوی، اظهار داشت: استان بوشهر امروز میزبان انسانهای بزرگی است که عمر خود را برای کمک به دیگر انسانها گذاشتهاند.
وی اضافه کرد: از همه این افرادی که در این مسیر حرکت کردند تقدیر و تشکر میکنم و با کمک این خیران توانستیم برای اولین بار در تاریخ استان بوشهر 40 بیمار را پیوند کلیه بدهیم و زندگی دوباره به این افراد ببخشیم که برای این مهم کمکهای بسیار زیادی از درون استان شده است.
رئیس انجمن بیماران کلیوی استان بوشهر با تقدیر از استاندار بوشهر برای کمک دو میلیارد ریالی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی نیز دو میلیارد ریال به این انجمن کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در گذشته مدت زمان انتظار برای پیوند کلیه در استان بوشهر یک سال و شش ماه بود که با تلاشهای صورت گرفته این زمان انتظار به کمتر از یک ماه رسیده است و بیمار کلیوی زمانی که در انجمن حاضر میشود در کمتر از یک ماه عمل پیوند انجام میشود.
عباسی ادامه داد: خیرین در تنگناهای موجود هیچگاه ما را تنها نگذاشتند و همواره کمکهای بسیار خوبی برای بیماران ما انجام دادند و شاهد همکاری بسیاری از دستگاهها و نهادهای استان در این زمینه بودهایم.
وی به تحریمهای دارویی کشورهای استعمارگر اشاره کرد و بیان داشت: این کشورها میخواهند با این کارها بیماران ما را در تنگنا قرار دهند ولی ما همه تلاش خود را میکنیم تا اجازه ندهیم بیماران ما با دلتنگی شب را به صبح برسانند و با توجه به منویات مقام معظم رهبری برای کمک به بیماران کلیوی از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.
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