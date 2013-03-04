به گزارش خبرنگار مهر، انجمن حمایت از بیماران کلیوی یکی از نهادهایی است که نقش بسیار مهمی در کمک به بیماران کلیوی داشته و همواره برای کمک به این بیماران برای کارهای درمان و نگهداری نقشی بسیار مهم ایفا می‌کند.

استان بوشهر یکشنبه‌شب مراسمی را به چشم خود دید که در این برنامه کم نظیر، خیرین و حامیان بیماران کلیوی در کنار مسئولان استان بوشهر که سهمی در این کار داشتند گرد هم امدند و خیرین این عرصه مورد تجلیل قرار گرفتند.

برگزاری این نشست که تجلیل از تلاش‌گران این عرصه بود کاری بسیار مهم و ارزنده بود که البته رفتاری با تعدادی از افراد در این نشست صورت گرفت که با موضوع این همایش متفاوت بود.

در حالی که بسیاری از مسئولان و مدعوین این مراسم با تاخیری یک ساعته خود را به این مراسم رساندند، برخی از مردم و بیماران کلیوی خود را در موعد مقرر به محل برگزاری این همایش رساندند و در سالن نشستند.

پیرمرد بیمار و ناتوانی که به زور خود را به این سالن رسانده بود در ردیف پائین جایی را برای خود انتخاب کرد و همان جا نشست ولی زمانی که مسئولان برگزاری این برنامه متوجه حضور گسترده مسئولان در این برنامه شدند، تلاش کردند ردیف‌های جلو را برای مسئولان خالی کنند تا مبادا مسئولی بخواهد در ردیف‌های پشت بنشیند.

این پیرمرد بیمار که با اصرار یکی از مسئولان برگزاری برای بلند شدن از جای خود و رفتن به عقب مواجه شد، گفت که جای من خوب است و مشکلی برای نشستن در این جا ندارم ولی این پایان ماجرا نبود و بار دیگر یکی دیگر از دست‌اندرکارن برای جابجایی پیرمرد وارد عمل شد و بالاخره زیر بغل این پیرمرد را گرفت و او را چند ردیف عقب تر جای داد تا مسئولان و مدعوین بتوانند در ردیف‌های جلو بنشینند.

هر چند برگزاری این نشست‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است ولی مدعوین که عمدتا به عنوان خیر دعوت می‌شوند انتظار هم ندارند که حتما در ردیف جلو بنشینند و در ردیف‌های عقب هم می‌توانند بنشینند.

درد دل‌های یک بیمار کلیوی

وقتی دنبال جایی برای نشستن در سالن مملو از جمعیت این همایش برای نشستن می گشتم، با دست اشاره کرد که بیا اینجا بنشین. انگار متوجه شده بود خبرنگار هستم و می‌خواست درد دل‌های خود را با من در میان بگذارد.

دل پر دردی داشت و سال ها بود که با بیماری کلیوی مواجه بود و گفت که از دو سال پیش دیالیز می‌کنم و در هفته سه روز و هر روز به مدت چهار ساعت دیالیز می کنم که تصور حتی یک هفته آن هم برای من سخت بود، چه برسد به اینکه بخواهی عمری را با این درد سر کنی.

از قیمت بالای داروهای خود گفت و اینکه نتوانسته است همه داروهای مورد نیاز خود را تهیه کند. می‌گفت که یکی از داروهایم را که باید به صورت مداوم مصرف کنم، قرصی است که هر یک از آن 58 هزار تومان قیمت دارد و تنها توانسته‌ام 30 تا از ان را تهیه کنم و به 100 قرص دیگر نیاز دارم که نمی‌توانم هرینه آن را تامین کنم.

وی اضافه کرد: پسرم برای اینکه از تامین هزینه‌های درمان خود عاجز بودم، از ادامه تحصیل و رفتن به دانشگاه انصراف داده است و در حالی که استعداد بسیار خوبی برای درس خواندن داشت، دیگر دانشگاه نمی‌رود.

این مرد که حتی برای صحبت‌کردن هم مشکل داشت، افزود: خودم خیلی نیاز دارم ولی هر جا احساس کنم کسی به کمک نیاز دارد، به او کمک می کنم چون عقیده دارم باید کمک کنی تا خدا به تو کمک کند.

وی اضافه کرد: برخی افراد نمی‌توانند به ما کمک مالی کنند ولی با حضور خود در کنار ما به ما روحیه می‌دهند و همین هم برای ما بس است.

وی با تقدیر از انجمن حمایت از بیماران کلیوی، تصریح کرد: این انجمن در حد توان خود کمک‌های بسیار زیادی را به ما می‌کند و حمایت بسیار خوبی از بیماران دارد که جا دارد از مسئولان این انجمن نهایت تقدیر را داشته باشم.

کمک چهار میلیارد ریالی به بیماران کلیوی

فریدون حسنوند استاندار بوشهر که از زمان حضور خود در استان بوشهر توانسته رضایت بسیاری از مردم استان را با انجام کارهای خود به‌ویژه در بخش عمرانی استان جلب کند، در این نشست به عنوان یکی از مدعوین حضور یافت و با کمک دو میلیارد ریالی خود باعث شد تا سالن همایش غرق در شادی شود.

عبدالکریم جمیری نماینده شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر مدعوین این همایش بود که به عنوان سخنران نیز صراحتا اعلام کرد که از هیچ تلاشی در زمینه کمک به بیماران کلیوی دریغ نخواهد کرد.

از سوی مجری برنامه بیان شد که با اعلام دکتر جمیری، مبلغ دو میلیارد ریال نیز از سوی مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی به بیماران کلیوی کمک خواهد شد.

بسیاری از افراد حاضر در این برنامه نیز آمادگی خود را برای کمک به بیماران کلیوی اعلام کردند.

حضور خانواده‌های اهدا کننده اعضا در این همایش

خانواده تعدادی از اهدا کنندگان اعضا برای بیماران نیز در این همایش حضور داشتند. در این همایش کلیپ‌هایی از این افراد که اعضای آنها اهدا شده بود پخش شد که حاضرین در این همایش را کاملا تحت تاثیر قرار داد.

خسرو حسینی از جم یکی از این افراد بود که اعضای او به شش نفر دیگر جان تازه داده بود و خانواده این نوجوان نیز در این نشست حضور داشتند و در اکثر لحظات خود در این برنامه مشغول اشک ریختن بودند. با تصمیم خانواده حسینی، همه اعضای این نوجوان به افراد نیازمند پیوندد اهدا شده بود.

خانواده امیرحسین پولادی نیز که چندی پیش مرگ مغزی شده بود و والدین این کودک، اعضای او را اهدا کرده بودند، از دیگر افراد حاضر در این برنامه بودند که کلیپی از تصمیم این خانواده برای اهدای اعضا پخش شد.

آغاز به کار سایت انجمن حمایت از بیماران کلیوی

آغاز به کار سایت انجمن حمایت از بیماران کلیوی با آدرس bushehrkf.ir یکی از دیگر برنامه‌هایی بود که در این آئین انجام شد و مدیر این پایگاه به ارائه توضیحاتی در مورد قابلیت‌ها و ویژگی های این سایت پرداخت.

حامد آب‌زن در این آئین در تشریح این سایت اظهار داشت: اطلاع‌رسانی مناسب به بیماران یک از اهداف این سایت است که بخش‌هایی چون از دکتر بپرسید(طرح سوالات پزشکی و دریافت جواب سوالات به صورت آنلاین) و پرداخت آنلاین برای کمک به بیماران کلیوی از جمله قابلیت‌های این سایت است.

همچنین سایت مرجع ورزشکاران پیوند اعضا نیز در این آئین آغاز به کار کرد و مدیر و طراح این سایت نیز به ارائه توضیحاتی در ارتباط با این سایت و قابلیت‌های ان پرداخت.

در پایان این آئین نیز از خیرین این عرصه و ورزشکاران بیمار مدال‌آور تقدیر شد و این مراسم با اجرای موسیقی محلی به کار خود پایان داد.