انجام هشت هزار بازرسی از اصناف دشتی/ تشکیل 500 پرونده تخلف

به گزارش خبرنگار مهر مهر،علی دیبا یکشنبه‌شب در سومین نشست کمیسیون هماهنگی تعزیزات حکومتی دشتی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با متخلفان، اظهار داشت: 510 پرونده تخلف در این اداره تشکیل و 500 پرونده آن به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس صنعت معدن و تجارت دشتی افزود: هرچند ما دارای چهار بازرس هستیم، در 10 ماه سال جاری بیش از هشت هزارو 800 بازرسی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: عملکرد ما نسبت به مشابه سال گذشته 100 درصد افزایش نشان می دهد البته به حد استاندارد نرسیده است.

دیبا متذکر شد: با جریمه کردن بازار درست نمی شود و ممکن است که خراب‌ترهم شود و اکثر صنوف خورموج ضعیف هستند و از اقتصاد خوبی برخوردار نیستند و خیلی از اوقات ما با تذکر سعی می کنیم مشکل را برطرف کنیم.

وی یادآورشد: تخلف در واحد تولیدی که در استان دیگر است صورت گرفته و از من انتظار دارند این را بررسی کنم و کسی کار به تولید کننده ندارد و من نمی‌دانم در اینجا چه کاری انجام دهم و نظرما این است.

رئیس صنعت معدن و تجارت دشتی اضافه کرد: ما نباید واحد تولید و پخش را رها کنیم و تمام فشارها را روی واحدهای صنفی متمرکز کنیم که درآمد آن 400 هزار تومان بیش نیست و کار اقتصادی باید از اول تا آخر چرخه درست باشد.

وی اذعان کرد: با جریمه‌کردن زیاد واحدهای صنفی ممکن است بازار از هم بپاشد و یکی از مولفه‌های تنظیم بازار جریمه است و باید کل سیکل و چرخه اصلاح شود.

دیبا با بیان این که کل سیکل و چرخه باید اصلاح شود گفت: ما در واحدهای صنفی کارشناس خبره کم داریم و این یکی از مشکلات ماست.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتی افزود: اینجا را نباید با شهرستان‌های بزرگ مقایصه کرد و واقعیات بازار را باید دید و شهرستان نیاز به 10 بازرس داریم.

وی از اداره تعزیرات حکومتی انتقاد کرد و یادآورشد: در شهر شنبه پرونده دو نانوایی که تخلف این دو یکی بوده است را به اداره تعزیرات حکومتی دشتی ارسال کرده‌ایم که یکی از آنها به 500 هزار تومان جریمه می‌کنند و یکی از این نانوایی‌ها حکم برائت می‌گیرد.