عباس تبرکی پس جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کنگان با اشاره به بیش از سه میلیارد تومان اعتبار شهرستان کنگان در حوزه مشاغل خانگی و خود اشتغالی در کل دستگاه های ذی‌ربط، به خبرنگار مهر گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط اشاره شده شامل کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت، بنیاد شهید، صندوق مهر امام رضا، فنی و حرفه ای، صنایع دستی و گردشگری و اداره فرهنگ، ارشاد اسلامی و...هستند.

وی افزود: کل وام‌های مشاغل خانگی بین بانک‌های ملت، ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی و رفاه تقسیم شده است.

فرماندار کنگان با اشاره به این موضوع که به جز بانک رفاه باقی بانک‌ها در حال پرداخت وام مشاغل خانگی هستند، خاطرنشان کرد: بیشترین پرداختی بین بانک‌ها متعلق به بانک صادرات و کم‌ترین آن متعلق به بانک ملت بوده و البته بانک رفاه که هیچ پرداختی نداشته است.

تبرکی ادامه داد: تا کنون مجموع پرداختی‌های مشاغل خانگی در بین کل بانک‌های در حدود 40 درصد بوده است.

وی اظهار داشت: طبق دستور مصوب شده در این جلسه، بانک‌ها باید تا ابتدای هفته آینده، 70 درصد از اعتبارات تخصیصی برای مشاغل خانگی و خود اشتغالی را پرداخت کنند.

فرماندار کنگان تاکید کرد: طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شدند تا هفته آینده 10 درصد بیش از اعتباراتی که دارند، پرونده درخواستی وام مشاغل خانگی و خود اشتغالی به بانک ها ارسال کنند.