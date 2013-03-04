آیین تودیع و معارفه بخشدار مرکزی جدید شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر عصر یکشنبه در مراسم توديع و معارفه سرپرست سابق بخشداری مرکزی و بخشدار مرکزی جديد شهرستان گناوه اظهار داشت: استكبار هر آنچه در توان داشته در اين سي و چند سال استفاده كرده و از تمام ايادي خود در داخل و خارج از كشور استفاده كرده است.

محمدحسن پرآور گفت: در دنيا كشوري به اندازه ايران اين همه مورد هجمه دشمنان واقع نشده است و دشمنان جريان‌هاي مختلفي را به پا كردند تا شايد نظام جمهوري اسلامي را ساقط كنند.

وي افزود: آنها غافل بودند كه اين نظام متكي بر امدادهاي غيبي خداوند است و اين نظام داراي رهبري فرزانه است و غافل بودند كه رمز موفقيت مردم وحدت آنها است و اين‌ها در كنار هم نظام جمهوري اسلامي را تشكيل مي‌دهد.

پرآورخاطرنشان ساخت: استكبار جهاني امروز متعجب اين مردم است و دشمن هنوز هم دچار اشتباه محاسباتي در معادلات خود شده و ما در 22 بهمن امسال اين مهم را با حضور حماسي مردم مشاهده كرديم و خوشا به حال شما كه به اينچنين مردمي خدمت مي كنيد.

وي ادامه داد: امروز هم استكبار علي‌رغم شكست در اهداف خود هنوز اقدام به دسيسه كردن بر ضد ملت ايران مي پردازد و هدفي كه از اين كار دنبال مي كند اين است كه مردم در انتخابات آينده رياست جمهوري و شوراها شركت نكنند.

پرآور يادآور شد: دشمن نمي تواند مانع از برگزاري انتخابات شود و به همين دليل اقدام به كمرنگ شدن حضور ملت در انتخابات خواهد كرد و حتما در انتخابات آينده در پي ايجاد شائبه خواهند بود و بحث انتخابات آزاد كه امروز توسط آنها دنبال مي شود، در همين راستا است.

وي تصريح كرد: بايد به طور همزمان و متوازن براي حضور حداكثري مردم در انتخابات خرداد 91 تلاش كنيم و اين به عنوان استراتژي ما بايد باشد.

پرآور تاكيد كرد: عليرغم كاهش شديد اعتبارات در پي تحريم هاي شديد اقتصادي سرافرازانه از اين آزمون بيرون خواهيم آمد و خداوند در ماه هاي آينده نصرت خود را براي ما عيان خواهد ساخت.

وي گفت: شهرستان گناوه، يك شهرستان استراتژيك است و بايد با وجود پتانسيل هاي گسترده اي كه در حوزه‌هاي مختلف به ويژه گردشگري دارد حائز اهميت است و در سال چندين ميليون مسافر به گناوه مي آيند.

پرآور ادامه داد: در ايام تعطيلات عيد نوروز بايد فرهنگ و هويت تاريخي مردم شهرستان گناوه به گردشگران از طريق گوناگون منتقل شود و تبادل فرهنگي صورت بگيرد.

وي اضافه كرد: مسافرين در وهله اول احتياج به امنيت مناسب از بدو ورود به شهرستان دارند و بايد مايحتاج آنها در ايام عيد نوروز تامين شود.

پرآور گفت: بايد نيازهاي اوليه مردم در شب عيد تامين شود و قابل قبول نيست كه در شهري اين مايحتاج با كمبود مواجه باشد يا اصلا نباشد و بايد باب تجارت سالم را براي مردم باز كنيم.

معاون سياسي امنيتي استاندار بوشهر اظهار داشت: مديران بانك‌ها در ايام نوروز بايد بدانند كه مردم براي دريافت اندوخته هاي خود با مشكلي مواجه نباشند و خودپردازهاي آنها همواره فعال باشد.

وي متذكر شد: تلاش من اين است كه در انتصابات مسئولان از خود نيروهاي وزارت كشور استفاده كنم؛ چرا كه ماندگاري اين عزيزان بيشتر است و تسلط بيشتري به كار دارند.

پرآور در ادامه افزود: بايد مد نظر بخشدار اين باشد كه مردم و خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران ولي نعمتان ما هستند و از همه مسئولان شهرستان مي خواهم تا با بخشدار مركزي جديد شهرستان گناوه همكاري كنند و انتظار داريم كه خدمات خود را به مردم بيشتر كنيد.

ادارات گناوه در ايام نوروز در آماده باش كامل باشند

فرماندار شهرستان گناوه با اشاره به مسافرپذیر بودن شهرستان گناوه در ایام نوروز، گفت: ادارات گناوه در ايام نوروز در آماده باش كامل باشند.

غلامعلي حبيبي‌منش اظهار داشت: بايد تمام تسهيلات رفاهي و خدماتي در زمينه استقبال از مسافران نوروزي در شهرستان گناوه آماده باشد تا بتوانيم امسال تعطيلات نوروز را به خوبي مديريت كنيم.

فرماندار شهرستان گناوه گفت: تمام سرويس‌هاي بهداشتي كه از سوي ميراث فرهنگي و گردشگري در گناوه در حال احداث هستند بايد تا قبل از عيد به بهره‌برداري برسند.

وي افزود: مدارس نيز بايد براي اسكان مسافران آماده باشند؛ چرا كه احتمال مي دهيم امسال حجم مسافران از سال گذشته بيشتر باشد.

وي با اشاره به ايجاد نمازخانه در ساحل بيان داشت: بايد در مراكز تجمع مسافران مكان هايي براي خواندن نماز در نظر گرفته شود.

حبيبي منش با اشاره به بحث كنترل قيمت ها گفت: تأكيد مي‌كنيم كه بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت كه براي نظارت بر قيمت و كيفيت كالاها روزانه ناظران و بازرسان خود را به بازار براي بررسي وضيت قيمت ها در بازار اعزام كنند و به صورت هفتگي به فرمانداري گزارش دهد.

حبيبي منش افزود: مركز بهداشت و درمان شهرستان نيز بر رستوران ها، هتل‌ها، مهمان پذيرها و خود مراكز بهداشتي و درماني نظارت داشته باشد و آمادگي كامل براي ايام عيد داشته باشد و در جلسه آينده شوراي اداري شهرستان گزارش شود.

فرماندار گناوه با اشاره به مقوله امنيت، اضافه كرد: امنيت را مهمترين بحث در ايام نوروز و حضور گردشگران در شهرستان دانست و بر آمادگي نيروهاي انتظامي و اداره اطلاعات در اين ايام تأكيد كرد.

حبيبي منش ادامه داد: حضور همه مديران دستگاه هاي اجرايي به ويژه در ايام نوروز و روشن بودن تلفن همراه به صورت شبانه روزي ضرورت دارد.

فرماندار شهرستان گناوه در پايان گفت: اميدواريم تا در پايان امسال بتوانيم همه با هم يك عيد خوب و سال جديدي همراه با موفقيت را آغاز كنيم و لذت آن در اين است كه همه ي جامعه خوشحال باشند.

مشکل اشتغال روستائیان را حل می‌کنیم

بخشدار جديد مركزي شهرستان گناوه هم در اين مراسم گفت: خدمت به روستاييان افتخار بزرگي است كه خداوند نصيب ما كرده و تمام تلاش خود رابه كار خواهم بست تا مشكلات آنها را برطرف سازم.

اردلان اميرزاده گفت: چندان با كار در اين حوزه بيگانه نيستم و مي كوشم كه هرچه سريعتر مشكل اشتغال را كه دغدغه بزرگ روستاييان است، مرتفع سازم و اين مهم در اولويت كاري ما قرار دارد.

در پايان اردلان اميرزاده به عنوان بخشدار جديد مركزي شهرستان گناوه معرفي و از خدمات ضرغام مرداني سرپرست سابق اين بخش تقدير شد.