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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۳۵

ذوالفقاری در گفتگو با مهر:

نخستین دوره آموزشی نغمه ها و آواها در زاهدان برگزار شد

نخستین دوره آموزشی نغمه ها و آواها در زاهدان برگزار شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری زاهدان از برگزاری نخستین دوره آموزشی نغمه ها و آواها ویژه مداحان خبر داد.

محسن ذوالفقاری در گفتگو با مهر هدف از اجرای این دوره آموزشی را  افزایش مهارت قرائت و مداحی  با توجه به رشد سلایق در سطح جامعه و نیاز به فراگیری اموزش های جدید در عرصه مداحی عنوان کرد.

وی افزود: این دوره با مشارکت حوزه هنری، بسیج  و کانون مداحان استان برگزار شده است و تا پایان اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی گفت: از تعداد 70 نفر داوطلب  شرکت در این دوره تعداد 37 نفر ثبت نام و در این دوره آموزشی مشغول به فراگیری هستند.

ذوالفقاری ادامه داد: در این دوره ردیف ها و گوشه هایی از موسیقی سنتی ایرانی نیز به منظور آشنایی مداحان با نواهای ایرانی و حماسی به صورت حرفه ایی اموزش داده می شود.

 

کد مطلب 2010854

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