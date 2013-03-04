نخستین دوره آموزشی نغمه ها و آواها در زاهدان برگزار شد

محسن ذوالفقاری در گفتگو با مهر هدف از اجرای این دوره آموزشی را افزایش مهارت قرائت و مداحی با توجه به رشد سلایق در سطح جامعه و نیاز به فراگیری اموزش های جدید در عرصه مداحی عنوان کرد.

وی افزود: این دوره با مشارکت حوزه هنری، بسیج و کانون مداحان استان برگزار شده است و تا پایان اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی گفت: از تعداد 70 نفر داوطلب شرکت در این دوره تعداد 37 نفر ثبت نام و در این دوره آموزشی مشغول به فراگیری هستند.

ذوالفقاری ادامه داد: در این دوره ردیف ها و گوشه هایی از موسیقی سنتی ایرانی نیز به منظور آشنایی مداحان با نواهای ایرانی و حماسی به صورت حرفه ایی اموزش داده می شود.