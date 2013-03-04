توزیع میوه شب عید از 25 اسفند در سیستان و بلوچستان آغاز می شود

نادر میرشکار در گفتگو با مهر اظهارداشت: در این رابطه هزار تن میوه برای مصرف شب عید خریداری شده است که بخش عمده ای از آن در سردخانه های استان ذخیره سازی شده است و مقدار کمی نیز در حال حمل به استان است.
وی با اشاره به اینکه این سازمان آمادگی توزیع میوه از 20 اسفند را دارد اما توزیع رسمی در بین مصرفکنندگان از 25 اسفند آغاز می شود.
میرشکار با بیان اینکه شبکه توزیع در حال آماده شدن است و حلقههای بین انبار و توزیع میوه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است خاطرنشان کرد: قیمت میوهها متناسب با شرایط و قیمت روز است و اصلیترین هدف ما جلوگیری از افزایش قیمت بوده و از میوه ذخیره شده به عنوان ابزار کنترلی برای قیمتها استفاده میکنیم.
وی تاکید کرد: به طور حتم قیمتهای توزیع میوه در شب عید از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت زیر قیمت بازار مصرف خواهد بود.
وی در خصوص قیمت های مصوب نیز گفت:بزودی قیمت محصولات سیب و پرتقال توسط ستاد تنظیم بازار کشور به استان ها ابلاغ و به دنبال آن از طریق رسانه های عمومی اعلام خواهد شد.
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