به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیات دولت مقرر کرد با توجه به عدم دریافت سود سهام طرح مذکور توسط برخی مشمولان به دلیل عدم مراجعه به بانکهای عامل ، سازمان خصوصی سازی برای آخرین بار نسبت به فراخوان جهت دعوت از مشمولین طرح یاد شده در روزنامه های کثیر الانتشار اقدام کند .

در جلسه امروز هیات دولت همچنین آقای حجت اله دمیاد به عنوان استاندار جدید کرمانشاه انتخاب شد واز خدمات استاندار قبلی این استان در دوره تصدی قدردانی شد.

همچنین در این جلسه به آقایان اسکندر مومنی رئیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی و شهریار افندی زاده معاون وزیر ورئیس سازمان راهداری حمل ونقل جاده ای به جهت تلاشهای آنها در کاهش تصادفات جاده ای نشان دولتی اعطا شد .

در جلسه امروز دولت درباره اختصاص اعتبار لازم به منظور آزادی زندانیان ناشی از سوانح رانندگی نیز تصمیمات لازم اتخاذ شد .

بر این اساس مصوب شد برای آزاد کردن زندانیانی که در رابطه با حوادث رانندگی محکوم به پرداخت دیه شده و در زندان بسر می برند از محل منابع صندوق تامین خسارتهای بدنی اعتبار لازم تامین و اختصاص یابد .

همچنین مقرر شد برای آزادی ده هزار زندانی دارای محکومیت مالی غیر کلاهبرداری که در زندان ها بسر می برند رئیس جمهور مبلغی را در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار دهد و معادل همین مبلغ توسط ستاد دیه از محل کمکهای خیرین تامین شود تا با گذشت رضایتمندانه شاکیان نسبت به آزادی آنان اقدام لازم صورت گرفت. همچنین اعضای هیات دولت یک روز از حقوق خود را برای آزادی زندانیان واجد شرایط اختصاص دادند.

در جلسه امروز هیات دولت لایحه موافقتنامه همکاری امنیتی و انتظامی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به منظور پیشگیری، شناسایی و مبارزه با کشف جرایم از جمله جرایم ارتکابی توسط گروههای جنایتکار حرفه ای مطرح و به تصویب رسید .

همچنین در این جلسه یادداشت تفاهم بین دولتهای ایران وترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه ای مرز زمینی رازی و کاپی کوی مطرح وتصویب شد .

موافقتنامه دوجانبه همکاری های فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اوگاندا برای گسترش روابط موجود وتوسعه همکاری های فرهنگی و علمی وآموزشی دیگر لایحه مطرح در جلسه امروز دولت بود که به تصویب رسید .