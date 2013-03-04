مراسم اختتامیه چهارمین همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دومین روز از همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، رئیس و دادستان دیوان محاسبات آغاز شد.

قرار است ابوترابی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه سخنرانی کند.

گزارش فریدون همتی رئیس شورای راهبردی همایش و سخنرانی رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور از دیگر برنامه های این اختتامیه است.

چهارمین همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور از روز گذشته در محل دیوان محاسبات آغاز به کار کرد.

در این همایش دو روزه 8 کارگروه شامل تحولات اقتصادی و ارتقای گزارش های موضوعی با جهت گیری تحلیلی، آسیب شناسی فرایند رسیدگی، آموزش، پژوهش و برنامه ریزی، اجرایی و پشتیبانی، تدوین روش های اقدامات پیشگیرانه، سامانه نظارت الکترونیکی، تفریغ بودجه و نظارت مستمر و همچنین حسابرسی عملکرد در حوزه آی تی جلسات خود را در محل دیوان محاسبات برگزار کردند که قرائت بیانیه کارگروه های تخصصی 8 گانه همایش جزو برنامه های مراسم اختتامیه است.