25 هزار همدانی حامی یتیمان هستند/ دو هزار خانواده در همدان خانه به دوش

به گزارش خبرنگار مهر, علیرضا ابراهیمی شامگاه یکشنبه در آیین تجلیل از 500 خیر، نیکوکار و حامی طرح اکرام ایتام استان همدان که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تاسیس کمیته امداد امام خمینی و گرامیداشت هفته احسان و نیکوکاری در خانه معلم همدان برگزار شد، افزود: در استان همدان 80 هزار نفر معدل چهار و نیم درصد جمعیت استان همدان را مددجویان تشکیل می دهند که آمار بالایی است.

وی ادامه داد: در استان همدان هشت هزار یتیم زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) است و 25 هزار از این ایتام حمایت می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با بیان اینکه این تعداد حامی نسبت به سایر شهرها کم است، افزود: به طور میانگین در ازای هر یتیم چهار حامی دیگر نیاز است که امیدواریم در سال آینده تعداد حامیان ایتام به پنج حامی برای هر یتیم افزایش یابد.

ابراهیمی همچنین به تنگناها اشاره کرد و گفت: تامین جهیزیه 9 هزار دختر دم بخت، مشکل مسکن چهار هزار و 500 خانواده شهری و 11 هزار خانواده روستایی، بهداشت و سلامت و تامین شهریه دانشجویان مددجو از جمله این تنگناها است.

دو هزار خانواده در شهر همدان خانه به دوش هستند

وی با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی هر خانواده سر پناه است، اظهار داشت: دو هزار خانواده در شهر همدان خانه به دوش هستند.

وی میزان سرانه کمک جهیزیه را یک میلیون و 500 هزار تومان دانست و بیان داشت: در این دوره این مبلغ، هزینه تهیه یک قلم کالا بیشتر نیست.

ابراهیمی همچنین به مشکلات سلامت و بهداشت اشاره کرد و گفت: هفت هزار خانواده مستضعف در استان همدان شناسایی شده که 612 خانواده بیمار صعب العلاج دارند.

وی ادامه داد: 15 هزار سالمند و جود دارد که دارای مشکلات فراوانی هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان افزود: باید تا پایان برنامه پنجم کمک ها را شش برابر و حامیان را چهار برابر بیشتر کنیم و باید تعداد مشترکین را بیشتر کرد و در جذب مشترکین برنامه ریزی خوبی داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز گفت: انسان شجره طیبه است که ریشه در اعماق زمین دارد و شاخ و برگ آن به فلک سر کشیده است.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با تاکید بر اینکه همه باید دست در دست هم دهیم و برای رفع مشکلات تلاش کنیم، اظهار داشت: خیرین به تقدیر و تشکر نیازی ندارند و مزد و اجر آنها با خداوند است.

امام جمعه همدان فقر را بلایی خطرناک دانست و عنوان کرد: زمانی که فرد نیازمندی برای کمک، درب خانه کسی را میزند، این نیازمند فرستاده خداست که آمده از گرفتاری های شما کم کند.

آیت الله محمدی ضمن تقدیر از زحمات امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: افرادی که در رسیدگی و کمک به فرد نیازمند فعالیت می کنند به اندازه همان فرد خیر نزد خداوند اجر و پاداش دارند.