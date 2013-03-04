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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۵۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به شرح زیر است.

اروپا

- وزیران خارجه کشورهای عضو یورو امروز دوشنبه در مورد اهدای وام به قبرس تصمیم گیری می کنند.

- واتیکان از امروز دوشنبه در مراسمی پاپ جدید را انتخاب می کند.

- ملکه انگلیس دیروز یکشنبه به دلیل بیماری معدوی بستری شد.

خاورمیانه و آفریقا

- معاذ الخطیب رهبر تروریست های سوری دیروز یکشنبه به شهر حلب سفر کرد.

- یک مرد مسلح به کلیسایی در شهر بنغازی حمله کرد. 

- آمریکا از تصمیم خود برای کمک 250 میلیون دلاری به مصر خبر داد.

آسیا

- چین از هزینه های انجام شده در بخش نظامی خود دفاع کرد.

- در نتیجه انفجار بمب در شهر کراچی 37 نفر کشته و 141 نفر دیگر نیز زخمی شدند.

-بارش سنگین برف در ژاپن جان هشت نفر را گرفت.

 

 

کد مطلب 2010868

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