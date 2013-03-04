عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

اروپا
- وزیران خارجه کشورهای عضو یورو امروز دوشنبه در مورد اهدای وام به قبرس تصمیم گیری می کنند.
- واتیکان از امروز دوشنبه در مراسمی پاپ جدید را انتخاب می کند.
- ملکه انگلیس دیروز یکشنبه به دلیل بیماری معدوی بستری شد.
خاورمیانه و آفریقا
- معاذ الخطیب رهبر تروریست های سوری دیروز یکشنبه به شهر حلب سفر کرد.
- یک مرد مسلح به کلیسایی در شهر بنغازی حمله کرد.
- آمریکا از تصمیم خود برای کمک 250 میلیون دلاری به مصر خبر داد.
آسیا
- چین از هزینه های انجام شده در بخش نظامی خود دفاع کرد.
- در نتیجه انفجار بمب در شهر کراچی 37 نفر کشته و 141 نفر دیگر نیز زخمی شدند.
-بارش سنگین برف در ژاپن جان هشت نفر را گرفت.
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