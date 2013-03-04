رضا داوری در پاسداشت امام موسی صدر سخن می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا داوری، رئیس فرهنگستان علوم در نمایشگاه عکس هایی از تاریخ تمدن جهان در لبنان "هلیوپلیس - شهر خورشید" که با هدف پاسداشت (امام موسی صدر، اندیشمند ربوده شده) امروز دوشنبه 14 اسفندماه از ساعت 17 در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می شود، سخنرانی می کند.

نمایشگاه "هلیوپولیس – شهر خورشید " که مجموعه 40 عکس از آثار "معصومه جوادی نسب" درباره تاریخی ترین نقطه جهان است، با پیام "همزیستی فرهنگ ها، گفت وگوی ادیان و تمدن ها" برای نخستین بار نگاهی تاریخی، فرهنگی و تمدنی به لبنان دارد ، با حضور "علی الحبحاب" سفیر لبنان و برند اربل سفیر آلمان در ایران امروز افتتاح خواهد شد.

آئین تجلیل از اندیشه امام موسی صدر این بار به شکل متفاوتی در قالب افتتاح نمایشگاه هنری آثار یک عکاس ایرانی از تمدن بشری در لبنان با حضور خانواده امام موسی صدر برگزار می شود.

همزیستی فرهنگها و گفت وگوی ادیان ازجمله پیامهای امام موسی صدر است که در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته است.

مراسم افتتاحیه در موزه هنرهای معاصر فلسطین واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی، برادران مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره 74، برگزار خواهد شد. این نمایشگاه با مشارکت فرهنگستان هنر(موزه هنرهای معاصر فلسطین) و مدیریت منطقه 2 سازمان فرهنگی هنری شهرداری از 14 اسفند تا 29 فروردین 92 دائر خواهد بود.

معصومه جوادی نسب، عکاس آثار تمدنی از لبنان به خبرنگار مهر گفت: برپایی این نمایشگاه به نام امام موسی صدر از چند جهت اهمیت دارد. اول اینکه معرفی دونقطه از تاریخی ترین مناطق جهان در لبنان است که لایه لایه تمدن بشری در آن نهفته است. این نمایشگاه، نگاهی تازه به لبنان دارد و روایتی مستند از تاریخ و تمدن و فرهنگ بشری در شهرهای "بعلبک" و " بیبلوس" لبنان است.

وی افزود : دومین جهت اهمیت این نمایشگاه بعلبک است به عنوان یکی از نقاط مهم حرکت های امام صدر در تلاش برای همزیستی فرهنگ ها و ادیان بوده است. همچنین شهر "هلیوپولیس – بعلبک " یکی از نقاط مهم در حرکت کاروان کربلا بوده است. منزلی که دختر امام حسین(ع) حضرت خوله در آن بر اثر جراحات سفر به شهادت می رسد. شهری که واقعه دیدار راهب مسیحی با سر امام در آنجا اتفاق افتاده است.

یادآور می شود، این منطقه مورد توجه تمام تورسیت های حرفه ای جهان بوده و عکاسان اروپایی و آمریکائی زیادی از آن عکاسی کرده اند و تاکنون مورد توجه اینگونه ی عکاسان ایرانی نبوده است که سرکار خانم جوادی نسب با همت خودجوشش و تلاش فردی خودشان این عکس ها را رقم زده اند.

"بعلبک" تاریخی ترین نقطه جهان: شهری متعلق به دوران نوسنگی، هزاره قبل از میلاد / سرزمین اسرار آمیزی که رومیان سه معبد بزرگ جهان( ونوس، ژوپیتر و باخوس) را در آن ساختند / شهری که محل عبور کاروان اسرای کربلا قرار گرفت و حضرت "خوله "دختر امام حسین در انجا به شهادت رسید و مزار وی نیز در این شهر است./ شهری که ماجرای دیدار راهب مسیحی با سر امام حسین(ع) در آن اتفاق افتاد/ شهری که به نام "هلیوپولیس" (شهر خورشید) نام گرفته است.

بیبلوس" نخستین شهر مسکونی و بازرگانی جهان: شهری که از عصر نوسنگی پیوسته مسکونی بوده است/ شهری با قدمت 7 هزار سال پیش از میلاد که مهمترین اتفاقات بشر در آن رقم خورده است/ سرزمین قوم فینیقی ها که خط را ابداع کردند.