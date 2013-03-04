زمین لرزه 4.2 ریشتری ورزقان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، کانون این زمین لرزه ورزقان گزارش شده که در ساعت 29 دقیقه بامداد روز دوشنبه با قدرت 4.2 ریشتر اتفاق افتاد.

روز گذشته نیز زلزله ای با قدرت 3.8 ریشتر حوالی ساعت 21:02 دقیقه این شهرستان را لرزاند که خوشبختانه خسارتی در پی نداشت.

از زمان وقوع این زلزله تاکنون هشت پس لرزه رخ داده است که آخرین آن با قدرت 3.3 ریشتر در ساعت یک و 44 دقیقع بامداد رخ داد.

بر اساس گزارشات دریافتی از منطقه ورزقان مردم این شهر با نگرانی شب را به روز رسانده اند و خوشبختانه خسارتی به اهالی وارد نشده است.

از زمان زلزله 21 مرداد با بزرگی 6.5 ریشتر تاکنون چهار هزار و 400 پس لرزه این شهرستان را لرزانده است.