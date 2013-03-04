بناب در زمینه صنعت فولاد پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید رحمان پور شامگاه دیروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل سازمان صنعت معدن و تجارت شهرستان افزود: این شهرستان با توليد انواع مقاطع فولادي به ارزش 442 ميليارد ريال رتبه نخست را در بين ساير گروههاي صنعتي به خود اختصاص داده است و با توجه به اينكه اين صنعت بنوعي صنعت مادر براي برخي گروههاي صنعتي دیگرازجمله تجهيزات نقليه موتوري، ماشين آلات، تجهيزات صنعتي حمل و نقل و... است، نوعي سرمايه گذاري ساختاري و اساسي را درصنعت شهرستان نشان مي دهد.

رحمان پور در تشریح میزان اشتغال صنایع مختلف در این شهرستان ابراز داشت: بالاترين اشتغال در15 گروه صنعتي با تعداد نزديك به یک هزار و 200 نفر مربوط به گروه صنعتي فلزات اساسي است. همچنین بيشترين پروانه بهره برداري صادرشده مربوط به گروه صنعتي محصولات غذايي وآشاميدني با زيرگروه عمده توليد انواع خشكبار با تعداد 59 فقره پروانه بهره برداري بوده و اين گروه صنعتي رتبه دوم اشتغال را با تعداد یک هزار و 136 نفر بخود اختصاص داده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بناب ادامه داد: توليدات اين واحدهای توليدي و بسته بندي خشكبار به اكثر كشورهاي آسيايي و اروپايي از جمله روسيه، امارات، عربستان، تركيه و چند کشور دیگر صادر مي شود و در ارزآوري به كشور از محل صادرات غیر نفتی نقش عمده اي دارند.

وی در بخش دیگر سخنان خود ضمن اعلام اینکه بخش صنعت عمده ترين بخش ايجاد اشتغال را به خود اختصاص مي دهد؛ گفت: باتوليد روزانه بيش از 2 ميليون تن انواع مقاطع فولادي كه رتبه نخست را درسطح استان آذربایجان شرقی دارد، تلاش می شود سبد خانوار محصولات فولادي را دراين شهرستان اعم از توليد شمش، مقاطع فولادي گرم وسرد، لوله سازي و ... با جذب سرمايه گذار بخش خصوصي تكميل نماييم.

رحمان پور در خاتمه اظهار داشت: اين شهرستان درزمينه صنايع بسته بندي و غذايي داراي رتبه درسطح استان و درزمينه صادرات انواع خشكبارازجمله كشمش طلايي وتيزآبي داراي رتبه كشوري است و محصولات اين شهرستان به برخي كشورهای اروپايي و آسيايي مانند عربستان، فرانسه، ايتاليا، تركيه و روسيه صادر مي شود که درارزآوري براي كشور از محل صادرات غيرنفتي نقش مهمي دارد و اين امر در توسعه اقتصاد كلان كشور نيز بي تأثير نخواهد بود.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر ، عمده مشکلات صنایع تولیدی در این شهرستان که با تمركز واحدهاي توليدي و كارگاهي در شهرك صنعتي شهريار سعي به فعالیت مشغولند شامل نبود لوله كشي گاز و آب آشاميدني، عدم وجود شبكه ارتباطي درون شهرك صنعتي، مشكل تأمين ارز صاحبان صنايع و بنگاههاي توليدي بزرگ براي واردات، بالا بودن هزينه هاي دستمزد نيروي كار مشخص و غير مشخص و در نهایت كمبود اعتبار در گردش بنگاههاي اقتصادي است.