  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۱۵

آرسن ونگر:

آرسنال هنوز هم می‌تواند چهارم شود

آرسنال هنوز هم می‌تواند چهارم شود

سرمربی تیم فوتبال آرسنال پس از شکست در دربی لندن گفت هنوز هم تیم تحت رهبری وی این شانس را دارد که در جمع چهار تیم پایانی رقابتهای لیگ برتر قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال روز یکشنبه با نتیجه 2 بر یک در ورزشگاه "وایت هارت لین" مقابل تاتنهام تن به شکست داد. این تیم اکنون هفت امتیاز از تاتنهام کمتر دارد و نسبت به چلسی که در رده چهارم جدول لیگ برتر قرار دارد پنج امتیاز پایین‌تر است و در رده پنجم قرار دارد.

آرسن ونگر در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما هنوز هم می‌توانیم در جمع چهار تیم پایانی رقابتهای لیگ برتر قرار بگیریم. مسابقه‌ای را باختیم که بهتر بودیم. اگرچه در مناطق حساس بازی خیلی موثر بازی نکردیم. تیم ما در جلو و عقب عملکرد ضعیفی داشت.

سرمربی آرسنال افزود: به هنگام دریافت هر دو گل بی احتیاطی کردیم. بی آنکه فشاری بر روی توپ باشد فقط از روی پوشش ندادن گل خوردیم. این موضوع خیلی ناامیدکننده است چرا که ما تا قبل از بازی بهترین دفاع را در بازی‌های خارج از خانه داشتیم. وقتی شما به بازی بزرگی چون این بازی گام می‌گذارید و یک دفعه دو بر صفر عقب می‌افتید، کارتان برای جبران مشکل می‌شود.

کد مطلب 2010880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها