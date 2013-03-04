به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال روز یکشنبه با نتیجه 2 بر یک در ورزشگاه "وایت هارت لین" مقابل تاتنهام تن به شکست داد. این تیم اکنون هفت امتیاز از تاتنهام کمتر دارد و نسبت به چلسی که در رده چهارم جدول لیگ برتر قرار دارد پنج امتیاز پایین‌تر است و در رده پنجم قرار دارد.

آرسن ونگر در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما هنوز هم می‌توانیم در جمع چهار تیم پایانی رقابتهای لیگ برتر قرار بگیریم. مسابقه‌ای را باختیم که بهتر بودیم. اگرچه در مناطق حساس بازی خیلی موثر بازی نکردیم. تیم ما در جلو و عقب عملکرد ضعیفی داشت.

سرمربی آرسنال افزود: به هنگام دریافت هر دو گل بی احتیاطی کردیم. بی آنکه فشاری بر روی توپ باشد فقط از روی پوشش ندادن گل خوردیم. این موضوع خیلی ناامیدکننده است چرا که ما تا قبل از بازی بهترین دفاع را در بازی‌های خارج از خانه داشتیم. وقتی شما به بازی بزرگی چون این بازی گام می‌گذارید و یک دفعه دو بر صفر عقب می‌افتید، کارتان برای جبران مشکل می‌شود.