راه دسترسی جدید برای ورودی شهرک ولیعصر بناب بزودی شروع می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد اصغری مهرآبادی شامگاه دیروز یکشنبه در حاشیه بازدید از شهرک ولیعصر(عج) و روند اجرای طرح مسکن مهر شهرستان بناب افزود: کار تملک املاک مسیر احداث راه جدید دسترسی این شهرک تا دو روز آینده شروع می شود و درکمترین مدت با بهترین شیوه به اتمام می رسد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین با انتقاد از عملکرد ضعیف شهرداری درارائه خدمات جزئی و ساده به ساکنان فعلی شهرک اظهارکرد: با وجود اینکه شهرداری بناب از 80 خانوار ساکن دراین شهرک از بابت صدور پروانه، عوارض دریافت کرده است، اما مشکلات سطحی و ساده فعلی مانند نبودن سطل زباله، خط شهری اتوبوس و آسفالت ریزی جاده اصلی شهرک را تاکنون حل نکرده است.

اصغری مهرآبادی قول مساعد داد مشکلات اساسی و حقوقی این شهرک یکشنبه هفته آینده در وزارت راه و شهرسازی و در نشستی با حضور مسئولان شهرستان، استان و همچنین پیمانکار قبلی خلع ید شده بررسی و حل خواهد شد.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز درحاشیه این بازدید از مشکلات شهرک مسکونی ولیعصر(عج) بناب انتقاد کرد و گفت: این شهرک مشکل مدیریتی دارد.

حجت الاسلام شیخ محمد باقری بنابی با بیان اینکه این شهرک متولی مشخصی ندارد؛ افزود: متأسفانه هیچ مسئول یا ارگانی زیر بار مسئولیت مشکلات این شهرک نمی رود.

وی اظهارکرد: برای تکمیل کارهای باقیمانده این شهرک و تأمین خدمات زیربنایی آن بیش از 300 میلیارد ریال اعتبارلازم است که باید مورد توجه جدی مسئولان قرارگیرد.

معاون فرماندار بناب نیز در حاشیه این بازدید خواستار همت جدی مسئولان برای پیگیری و حل مشکلات شهرک ولیعصر(عج) بناب و تأمین اعتبار مورد نیازآن شد.

ناصر هاشمی افزود: نواقص موجود در زیرساختها و امکانات اولیه و کم کاریهای پیمانکار عزل شده قبلی عواملی است که دست به دست هم داده و موجب شده این شهرک با وجود گذشت 20 سال از شروع عملیات احداث آن هنوز به جایی نرسد.

وی اضافه کرد: هم اکنون پروژه های سه تعاونی مسکن مهر بناب در شهرک ولیعصر(عج) پیشرفت زیر30 درصدی دارند و وزارت راه و شهرسازی باید براساس توافق و صورتجلسه وزارتی اخیر، آنها را خریداری و تکلیف صاحبان این واحدهای مسکونی را روشن کند.

معاون فرماندار بناب با بیان اینکه به تعهدات پیمانکار شهرک از سوی مسئولین راه و شهرسازی توجه مناسبی صورت نگرفته است، درخصوص مطالبات ساکنان این شهرک از شهرداری هم گفت: گلایه و مطالبه اهالی این شهرک بجا و به حق بوده و شهرداری موظف است در مقابل عوارضی که از آنها گرفته، حداقل خدمات رسانی اولیه را به آنها ارائه دهد.

گفتنی است در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مسئولین شهرستان از شهرک، جمعی از اهالی شهرک مسکونی ولیعصر(عج) بناب با اظهارگلایه از مسئولان، خواستارحل مشکلات عدیده شهرک شدند.

اسماعیل دربندی نماینده هیئت امنای شهرک ولیعصر(عج) بناب خطاب به مسئولان گفت: نزدیک به دو سال است که 80 خانوار دراین شهرک ساکن هستند؛ اما دراین مدت شهرداری بناب علاوه براینکه از نصب سطل زباله در محلات خودداری نموده، یک دستگاه اتوبوس شهری هم به ایاب و ذهاب اهالی شهرک اختصاص نداده است و هر وقت برای بیان مشکلات شهرک به مسئولان مراجعه کرده ایم، با جواب سربالا و منفی از سوی آنها مواجه شده ایم.

وی افزود: اهالی این شهرک توان پرداخت 4 هزار تومان برای استفاده از هر دفعه آژانس را ندارند و با این حال سازمان اتوبوسرانی بناب حداقل مجوز راه اندازی یک واحد تاکسی تلفنی دراین شهرک را نمی دهد.

وی در ادامه گفت: اهالی شهرک شبها بدلیل وجود دهها قلاده سگ ولگرد و تاریکی مطلق خیابانها و معابر از تردد به بیرون از خانه وحشت می کنند و در روزهای بارندگی نیز در باتلاق گل و لای محلات گرفتار می شوند.

گفتنی است عملیات اجرایی شهرک مسکونی ولیعصر(عج) بناب از سال 71 شروع شده و با وجود اینکه پروژه های مسکن مهر این شهرستان دراین شهرک واقع شده است، اما روند ساخت آن به کندی پیش رفته و بسیاری از مناطق آن غیرقابل سکونت و فاقد ساخت و ساز اساسی است.

شهرستان 130 هزار نفری بناب در 120 کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و دراوایل طرح موضوع مسکن مهر یکی از شهرهای پیشتاز در ثبت نام و آماده سازی زمین بریا پروژه مسکن مهر در سطح کشور بود.