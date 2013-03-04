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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۳

پلهای عابر پیاده شرق تهران مرمت شد

پلهای عابر پیاده شرق تهران مرمت شد

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه 8 از مرمت تمامی پلهای عابر پیاده سطح محدوده شرق تهران در راستای اجرای طرح فصل همدلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور هنرور با اعلام این مطلب گفت: بهسازی خط کشی ها، اصلاح هندسی، نصب علائم ترافیکی، رفع علائم زائد، خط کشی محوری و خط کشی نوشتاری از جمله برنامه های معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه 8 در آستانه نوروز است.

وی با اشاره به هماهنگی با پلیس راهور منطقه افزود: نرده گذاری معابر پر تردد به منظور حفظ ایمنی شهروندان نیز انجام پذیرفته است.

هنرور به بهسازی و رفع نواقص در ایستگاههای اتوبوس واقع در منطقه 8 اشاره کرد و عنوان داشت: به منظور رفاه حال شهروندان این امر با سرعت بیشتری در طرح فصل همدلی صورت می گیرد.

کد مطلب 2010888

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