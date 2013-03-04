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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۷

برای افتتاح طرحهای عمرانی/

معاون اول رئیس جمهور وارد بندرعباس شد

معاون اول رئیس جمهور وارد بندرعباس شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور برای افتتاح طرح های عمرانی استان هرمزگان، وارد بندرعباس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور صبح دوشنبه برای افتتاح طرح های عمرانی استان هرمزگان، وارد بندرعباس شد.

طرحهای مجتمع پتروصنعت گامرون، پل حسن لنگی، شش هزار و 500 واحد مسکونی، 120 کیلومتر راه روستایی، بیمارستان بشاگرد، مرکز پرتودرمانی بندرعباس و طرح توسعه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان هرمزگان به بهره برداری می رسد.

همچنین عصر دوشنبه کارگروه زیربنایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان به ریاست معاون اول رئیس جمهور در بندرعباس تشکیل خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه برنامه های خود در هرمزگان، صبح سه شنبه در بیست و یکمین همایش بین المللی خلیج فارس در بندرعباس شرکت خواهد کرد.

 

کد مطلب 2010900

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