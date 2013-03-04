اینتر در دقایق پایانی از سد کاتانیا گذشت/ پیروزی فیورنتینا، اودینزه و رم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در خانه کاتانیا موفق شد با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی برسد. در این دیدار رودریگو پالاسیو ستاره این روزهای اینتر در حالی که بازی تا دقیقه پایانی بازی 2-2 دنبال می شد موفق شد دومین گل خود و سومین گل اینتر را در این بازی به ثمر برساند و سه امتیاز ارزشمند را برای تیمش کسب کند.
در دیگر بازی اودینزه با تک گل دقیقه 8 آنتونیو دی ناتاله موفق شد پسکارا را از پیش رو بردارد. رم نیز موفق شد در حضور بیش از 39 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 3 بر یک جنوا را شکست دهد. فرانچسکو توتی (16)، آلیسیو روماگنولی (58) و سیمونه پروتا (89) گل های رم را در این بازی به ثمر رساندند. نتایج کامل رقابتهای یکشنبه شب به شرح زیر است:
* تورینو صفر – پالرمو صفر
* بولونیا 3 – کالیاری صفر
* کاتانیا 2 – اینتر 3
* فیورنتینا 2 – کیه وو یک
* پسکارا صفر – اودینزه یک
* سمپدوریا یک – پارما صفر
* سیه نا صفر – آتالانتا 2
* رم 3 – جنوا یک
جدول رده بندی:
1- یوونتوس 59 امتیاز
2- ناپولی 53 امتیاز
3- میلان 48 امتیاز
4- اینتر 47 امتیاز
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18- سیه نا 21 امتیاز
19- پالرمو 21 امتیاز
20- پسکارا 21 امتیاز
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