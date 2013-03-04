اینتر در دقایق پایانی از سد کاتانیا گذشت/ پیروزی فیورنتینا، اودینزه و رم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در خانه کاتانیا موفق شد با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی برسد. در این دیدار رودریگو پالاسیو ستاره این روزهای اینتر در حالی که بازی تا دقیقه پایانی بازی 2-2 دنبال می شد موفق شد دومین گل خود و سومین گل اینتر را در این بازی به ثمر برساند و سه امتیاز ارزشمند را برای تیمش کسب کند.

در دیگر بازی اودینزه با تک گل دقیقه 8 آنتونیو دی ناتاله موفق شد پسکارا را از پیش رو بردارد. رم نیز موفق شد در حضور بیش از 39 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 3 بر یک جنوا را شکست دهد. فرانچسکو توتی (16)، آلیسیو روماگنولی (58) و سیمونه پروتا (89) گل های رم را در این بازی به ثمر رساندند. نتایج کامل رقابتهای یکشنبه شب به شرح زیر است:

* تورینو صفر – پالرمو صفر

* بولونیا 3 – کالیاری صفر

* کاتانیا 2 – اینتر 3

* فیورنتینا 2 – کیه وو یک

* پسکارا صفر – اودینزه یک

* سمپدوریا یک – پارما صفر

* سیه نا صفر – آتالانتا 2

* رم 3 – جنوا یک

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 59 امتیاز

2- ناپولی 53 امتیاز

3- میلان 48 امتیاز

4- اینتر 47 امتیاز

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18- سیه نا 21 امتیاز

19- پالرمو 21 امتیاز

20- پسکارا 21 امتیاز