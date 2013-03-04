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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

انتقاد از بازگشایی نیمه کاره کمربندی علی آبادکتول

انتقاد از بازگشایی نیمه کاره کمربندی علی آبادکتول

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس با انتقاد از بازگشایی کمربندی نیمه کاره علی آبادکتول گفت: افتتاح زودهنگام این کنارگذر باعث دغدغه و نگرانی مردم می شود.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل فرعی بودن و فاصله زیاد این جاده، مشکلات عدیده برای مردم و شهروندان ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: نداشتن پل غیرهمسطح و علائم کافی تاکنون سبب واژگون شدن چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت در این محور شده است.
 
نوروزی، نداشتن روشنایی را یکی از مشکلات دیگر این محور برشمرد و گفت: عدم امنیت و سرگردانی مسافران در این محور از دیگر مشکلات است.
 
نماننده مردم علی آبادکتول گفت: وزیر راه و شهرسازی وعده داده است که بزودی این نواقص را برطرف ساخته و کمربندی را تکمیل کند.
 
به گزارش مهر، روز گذشته باند جنوبی کمربندی نیمه کاره علی آبادکتول بصورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
کد مطلب 2010909

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