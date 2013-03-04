انتقاد از بازگشایی نیمه کاره کمربندی علی آبادکتول

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل فرعی بودن و فاصله زیاد این جاده، مشکلات عدیده برای مردم و شهروندان ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: نداشتن پل غیرهمسطح و علائم کافی تاکنون سبب واژگون شدن چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت در این محور شده است.

نوروزی، نداشتن روشنایی را یکی از مشکلات دیگر این محور برشمرد و گفت: عدم امنیت و سرگردانی مسافران در این محور از دیگر مشکلات است.

نماننده مردم علی آبادکتول گفت: وزیر راه و شهرسازی وعده داده است که بزودی این نواقص را برطرف ساخته و کمربندی را تکمیل کند.

به گزارش مهر، روز گذشته باند جنوبی کمربندی نیمه کاره علی آبادکتول بصورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته است.