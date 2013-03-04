توليد گل هاي تزئيني در بيدخت ۵۰ درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ميربيدختي صبح دوشنبه در محل شهرداري بيدخت اظهار كرد: شهر بيدخت داراي آب و هوايي بوده که انواع محصولات زراعي، باغي و گياهان خود رو در آن توليد مي شود.

شهردار بيدخت افزود: موقعيت منحصر به فرد شهر بيدخت مي تواند اين شهر را به يکي از قطب هاي پرورش گل هاي تزئيني تبديل کند.

ميربيدختي تصريح كرد: از سال گذشته بستر مناسبي براي پرورش گل هاي زينتي گلخانه اي در شهرداري بيدخت فراهم شده است.

وي از توزيع رايگان درخت هاي مثمر براي کاشت در مقابل منازل در آينده نزديک خبر داد.

شهردار بيدخت بيان كرد: در جهت ارتقاي سطح مشارکت مردم و فرهنگ سازي در امر توسعه و نگهداري فضاي سبز و محيط زيست، به مناسبت تولد هر فرزند در شهر بيدخت يك درخت در اين شهر كاشته مي شود.

ميربيدختي افزود: با اجراي اين طرح ابتکاري مبني بر کاشت درخت به مناسبت تولد فرزند، با تولد هر نوزاد در اين شهر يک درخت هم متولد مي شود.