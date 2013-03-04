موج سواری مافیای مکملهای دارویی در بازار سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اوایل اردیبهشت ماه سال جاری دکتر احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو از کاهش قیمت بیش از 500 قلم از مکملهای غذایی و رژیمی خبر داده و گفته بود که این کاهش قیمت به میزان قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است به طوریکه این مکملها در برخی موارد به میزان 50 درصد و حتی 3 یا 4 برابر، کاهش قیمت اعمال شده است چرا که مکملها نیز در سبد دارویی مردم وجود دارند و می‌توانند در هزینه‌های مردم موثر باشند.

وی تاکید کرده بود که مردم بدانند قیمت مکملهای غذایی و رژیمی کاهش یافته و قیمتهای جدید اعلام شده است. کنترلهای لازم نیز صورت می‌گیرد که مکملها با همین قیمتهای واقعی در اختیار مردم قرار گیرد.

اما امروز پس از گذشت 10 ماه از ادعای رئیس سازمان غذا و دارو، شاهد هستیم که مافیای مکملهای دارویی، قیمت بسیاری از مکملها را با هماهنگی و تایید سازمان غذا و دارو بیش از 100 درصد افزایش داده و مکملهایی نیز که افزایش قیمتها آنها چندان محسوس نیست، تعداد قرصهای موجود در بسته بندی آنها نصف یا کمتر شده است.

بی تردید نمی توان از واردکنندگان مکملهای غذایی که مسلما منافع اقتصادی آنها در افزایش قیمتهاست توقع غیر معقول و غیر منطقی داشت. به هر حال سودآوری یک بنگاه اقتصادی، اصل بقا و استمرار فعالیت واحدهای صنفی است و کاهش قیمت در عین افزایش هزینه ها، موضوعی غیر منطقی بنظر می رسد که چندان باور پذیر نیست، اما نکته اساسی آن است که چرا افزایش قیمت مکملهای غذایی اینچنین افسارگسیخته در بازار دارویی کشور در حال اتفاق افتادن است و چرا اداره کل مکملهای غذایی در این خصوص سکوت اختیار کرده است.

بعنوان نمونه در حالی که سازمان غذا و دارو در اواخر اردیبهشت ماه به بهانه کفیت تولید داخل، ثبت سفارش قرصهای جوشان دارویی را باطل اعلام کرد، قیمت این فراورده ها 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده است.

مورد مصرف قرصهای جوشان برای بسیاری از بیمارانی که دارای حساسیت به عوارض گوارشی برخی مکملهای دارویی هستند، ضروری است.

حال سئوال اساسی آن است که آیا جانشینان جدید معاون غذایی سازمان غذا و دارو و مدیر کل اداره دارو می تواند در مهار مافیای مکملهای دارویی موفقیتی حاصل کند.