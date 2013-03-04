به گزارش خبرنگار مهر، جواد اصغری صبح دوشنبه در محل شهرداري منطقه چهار اظهار كرد: برای نخستین بار این مسابقات با مشارکت تربیت بدنی شهرداری منطقه و تربیت بدنی حوزه‌های علمیه مشهد با هدف ارتقای سطح توانایی و استعدادیابی طلاب برگزار شد .

شهردار منطقه چهار مشهد، به برگزاری اولین دوره مسابقات در مجموعه ورزشی آرامش پس از افتتاح اشاره کرد و افزود: مسابقات فوتسال طلاب حوزه‌های علمیه شهر مشهد، طی چهار روز به میزبانی منطقه با شرکت 20 تیم برگزار شد و از سه تیم برتر تقدیر به عمل آمد.

اصغري تصریح کرد : اجرای مسابقاتی مانند فوتسال برای طلاب علاوه بر پیشرفت ورزشی و افزایش نشاط و شادابی آنان، باعث معرفی افراد مستعد حوزوی نیز می‌شود.