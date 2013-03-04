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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۵

اصغري خبر داد:

مسابقات فوتسال حوزه‌های علمیه مشهد برگزار مي شود

مسابقات فوتسال حوزه‌های علمیه مشهد برگزار مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: شهردار منطقه چهار مشهد از برگزاری مسابقات فوتسال حوزه‌های علمیه مشهد در مجموعه ورزشی تازه تاسیس آرامش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اصغری صبح دوشنبه در محل شهرداري منطقه چهار اظهار كرد: برای نخستین بار این مسابقات با مشارکت تربیت بدنی شهرداری منطقه و تربیت بدنی حوزه‌های علمیه مشهد با هدف ارتقای سطح توانایی و استعدادیابی طلاب برگزار شد .

شهردار منطقه چهار مشهد، به برگزاری اولین دوره مسابقات در مجموعه ورزشی آرامش پس از افتتاح اشاره کرد و افزود: مسابقات فوتسال طلاب حوزه‌های علمیه شهر مشهد، طی چهار روز به میزبانی منطقه با شرکت 20 تیم برگزار شد و از سه تیم برتر تقدیر به عمل آمد.

اصغري تصریح کرد : اجرای مسابقاتی مانند فوتسال برای طلاب علاوه بر پیشرفت ورزشی و افزایش نشاط و شادابی آنان، باعث معرفی افراد مستعد حوزوی نیز می‌شود.

کد مطلب 2010914

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