بایرن از سد هوفنهایم گذشت/ تساوی ماینتس در خانه دوسلدورف

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان یوپ هاینکس در حضور بیش از 30 هزار تماشاگر ورزشگاه راین نکار با نتیجه یک بر صفر میزبان خود هوفنهایم را از پیش رو برداشتند. تک گل این بازی را ماریو گومز در دقیقه 38 به ثمر رساند.

در دیگر بازی ماینتس در خانه فورتونا دوسلدورف به تساوی 1-1 دست یافت. در این دیدار ابتدا بو اسونسون مدافع دانمارکی ماینتس به اشتباه دروازه خودی را در دقیقه 6 باز کرد اما ایوان کلاسنیچ در دقیقه 41 نتیجه را برای تیمش به تساوی کشاند.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 63 امتیاز

2- دورتموند 46 امتیاز

3- بایرلورکوزن 45 امتیاز

4- آینتراخت فرانکفورت 38 امتیاز

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16- آوگسبورگ 21 امتیاز

17- هوفنهایم 16 امتیاز

18- گروترفورث 14 امتیاز