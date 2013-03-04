اتنخابات هیئت کاراته خراسان رضوی تا سه ماه آینده برگزار خواهد شد

سعید رزم آرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرپرست قبلی هیئت کاراته استان پس از دوبار تمدید حکمش از این مسئولیت کنار رفته و طی حکمی از جانب سمندر در فدراسیون بنده به عنوان سرپرست هیئت کاراته استان منصوب شدم.

سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی افزود: طبق قانون رئیس جدید هیئت باید ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تعیین سرپرست از طریق انتخابات برگزیده شود که ما سعی می کنیم حداکثر تا سه ماه آینده این انتخابات را برگزار کنیم.

رزم آرا بيان کرد: البته محمودی سرپرست قبلی هیئت کاراته قصد شرکت در انتخابات هیئت جودو استان را نیز داشتند.

وی با اشاره به برگزاری یک دوره مسابقه کاراته در تمامی رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان اظهار کرد: در این دور از مسابقات 500 نفر شرکت داشتند و نفرات برگزیده هر وزن در هر کدام از رده های سنی در تیم منتخب استان حاضر خواهند شد.

سرپرست هیئت کاراته خراسان رضوی از ایجاد پایگاه دائمی کاراته در مجموعه ورزشی تختی مشهد خبر داد و تاکید کرد: این پایگاه قهرمانی باعث افزایش سرعت پیشرفت ورزش کاراته در خراسان رضوی خواهد شد.

رزم آرا افزود: کاراته کاران برگزیده استان در بخش آقایان زیر نظر استادانی همچون یعقوب رضایی، وحید رضایی و هادی امیری و به صورت رایگان تمرین خواهند کرد.

وي گفت: خانم های کاراته کار استان نیز زیر نظر استاد لیلا عسکری تمرین خواهند کرد تا هیئت کاراته خراسان رضوی بتواند به این وسیله ضمن حمایت بیشتر از قهرمانان کارته استان راه پیشرفت این ورزش جذاب را هموارتر کند.