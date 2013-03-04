به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی، در این دوره از مسابقات 36 کارمند ورزشکار دارت انداز کشور در 4 گروه با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت تیم " سازمان زندان‌ها " توانست با غلبه بر تیم " استانداری گلستان " به مقام نخست دست یابد. در این مسابقه تیم سازمان زندان‌ها با حساب 3 بر صفر حریف خود را پشت سر گذاشت. همچنین تیم "ریاست جمهوری" با همین نتیجه بر "سازمان پزشکی قانونی" غلبه کرد و مقام سوم را از آن خود کرد.

گفتنی است بازی‌ها در دور مقدماتی به صورت 701 دبل پایان ( دو لگ از سه لگ ) و در مرحله حذفی به صورت 501 دبل پایان ( سه لگ از پنج لگ ) برگزار شد. تیم های حاضر در این دوره از مسابقات به شرح ذیل بودند:

* گروه یک: تیم پایگاه مقاومت بسیج حضرت ولی عصر (عج) وزارت دادگستری، تیم سازمان پزشکی قانونی، تیم ریاست جمهوری

* گروه دو: تیم استانداری گلستان، تیم مخابرات بندرعباس، تیم سازمان زندانها

* گروه سه: تیم سایپا، تیم دانشگاه علوم پزشکی اهواز، تیم شبکه خبر

* گروه چهار: تیم آب و برق یزد، تیم وزارت بهداشت، تیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی