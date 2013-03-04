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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

دومین دوره مسابقات دارت جام ریاست جمهوری:

تیم "سازمان زندان‌ها" قهرمان شد

تیم "سازمان زندان‌ها" قهرمان شد

دومین دوره مسابقات دارت جام ریاست جمهوری که با حضور 12 تیم در خانه دارت مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران برگزار شده بود با قهرمانی تیم سازمان "زندان‌ها" به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی، در این دوره از مسابقات 36 کارمند ورزشکار دارت انداز کشور در 4 گروه با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت تیم " سازمان زندان‌ها " توانست با غلبه بر تیم " استانداری گلستان " به مقام نخست دست یابد. در این مسابقه تیم سازمان زندان‌ها با حساب 3 بر صفر حریف خود را پشت سر گذاشت. همچنین تیم "ریاست جمهوری" با همین نتیجه بر "سازمان پزشکی قانونی" غلبه کرد و مقام سوم را از آن خود کرد.

گفتنی است بازی‌ها در دور مقدماتی به صورت 701 دبل پایان ( دو لگ از سه لگ ) و در مرحله حذفی به صورت 501 دبل پایان ( سه لگ از پنج لگ ) برگزار شد. تیم های حاضر در این دوره از مسابقات به شرح ذیل بودند:
* گروه یک: تیم پایگاه مقاومت بسیج حضرت ولی عصر (عج) وزارت دادگستری، تیم سازمان پزشکی قانونی، تیم ریاست جمهوری
* گروه دو: تیم استانداری گلستان، تیم مخابرات بندرعباس، تیم سازمان زندانها
* گروه سه: تیم سایپا، تیم دانشگاه علوم پزشکی اهواز، تیم شبکه خبر
* گروه چهار: تیم آب و برق یزد، تیم وزارت بهداشت، تیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی

کد مطلب 2010932

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