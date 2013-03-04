اجرای 5 طرح صنعتی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی در مازندران

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جذب سرمايه گذار خارجي سبب افزايش درآمد كشور و ارتقا سطح تبادل تجربيات اقتصادي، صنعتي و توليدي، انتقال دانش نوين و فناوريهاي جديد به كشور مي شود.

وی در خصوص سرمايه گذاري خارجي در شهركهاي صنعتي استان، افزود: فعاليت پنج سرمايه گذار خارجي در 5 سال گذشته در مازندران صورت گرفته است.

وفایی نژاد بيان داشت: مازندران با دارا بودن شرايط خاص جغرافيايي نظیر دريا، جنگل و آب و هواي مناسب، بستر خوبي براي سرمايه گذاري بوده و اين شركت از حضور سرمايه گذاران در شهركها و نواحي صنعتي استان حمايت مي كند.

وی با اشاره به جذب سرمايه گذار خارجي در شهركهاي صنعتي استان گفت: پنج طرح صنعتي و توليدي با مشاركت سرمايه گذاران خارجي با سرمايه گذاري 40 ميليون و 284 هزار دلار در شهركهاي صنعتي مازندران را بوجود آورده است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران اظهار داشت: با سرمايه گذاري اين واحدهاي توليدي و صنعتي خارجي در شهركهاي صنعتي استان، براي 562 بطور مستقيم اشتغال ايجاد شده است.

وفايي نژاد افزود: سرمايه گذاران خارجي در زمينه شيميايي، غيرفلزي، فلزي، غذايي و برق در شهركهاي صنعتي بشل سوادكوه، شهداي محمودآباد و كياسر فعاليت مي كنند.