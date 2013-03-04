دریافت دوبار حق ویزیت برای یک بار معاینه/ ناحقی که از بیمار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، در لابلای شلوغی مطب ها، وقتی با هزار خواهش و التماس نوبتت می شود این تازه آغاز ماجرایی تازه است ماجرایی از عکس و آزمایش و سی تی اسکن و دوباره رفت وآمدها و دوباره ویزیت دادن ها.

هر بار که برای نشان دادن جواب آزمایش و عکس به پزشک متخصص مراجعه می کنی باید حق ویزیت دوباره پرداخت کنی و این هزینه برای بیمارانی که با کمترین درآمد بیشترین هزینه های درمان را باید بپردازند، دردی بر روی دردهاست.

در میان پزشکان حاذق و منصف، که در پی درمان دردهای مردم بدون بر اساس قسم پزشکی خود هستند، وجود دارند پزشکانی که برای هر قدمی که برای بیمار برمی دارند پول طلب می کنند که مطابق با قوانین نیست.

پرداخت دوباره حق ویزیت

حسین اکبری بیماری که برای درمان کمرش به مطب مراجعه کرده است می گوید: این سومین پزشکی است که برای درمان کمر دردم مراجعه کردم، و هر بار که عکس ام آر آی گرفتم برای جواب گرفتن، دوباره پول ویزیت پرداخت کردم.

او با اشاره به اینکه هزینه های درمان زیاد شده است گفت: شنیدم که نباید برای دیدن پاسخ دادن آزمایش حق ویزیت دوباره گرفته شود ولی این موضوع اجرا نمی شود.

خیلی هوایت را داشته باشند بخشی از حق ویزیت را نمی گیرند

محسن محمدی بیمار دیگری با بیان اینکه حتی پزشکان عمومی برای دیدن آزمایش حق ویزیت دوباره طلب می کنند گفت: اگر منشی پزشک خیلی هوای بیمار را داشته باشد، بخشی از حق ویزیت دیدن آزمایش را که نباید بگیرد می گیرد.

وی می گوید: وقتی هزینه درمان و دوا و دارو این همه بالاست گرفتن ویزیت های مجدد تضییع حقوق بیماران است که باید با آن برخورد شود.

باید مردم را به حقوق خود آگاه کرد

خانم آراسته بیمار دیگری است که می گوید: بسیاری از مردم از قوانین مطلع نیستند و این امر باعث پرداخت های بی مورد و بدون ضابطه می شود و باید ارگانی باشد که به این مسائل رسیدگی کند و مردم را آگاه کند.

ویزیت عکس و آزمایش بیمار نیاز به پرداخت پول ندارد

دکتر سید محمد جمالیان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه، بر نحوه ویزیت پزشکان نظارت وجود دارد گفت: پزشکان برای مشاهده جواب عکس و آزمایش نیز باید جداگانه بدون دریافت حق ویزیت دوباره بیمار را ویزیت کنند.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده و گزارش تخلف، معاونت درمان هیچ گونه اغماض و چشم پوشی نسبت به برخورد با متخلفان نخواهد داشت.

25 بیمار در هر روز برای هر پزشک

معاونت درمان علوم پزشکی اراک در ادامه به بیان دیگر حقوق بیماران اشاره کرد و گفت: زمان استاندارد برای ویزیت هر بیمار توسط پزشک عمومی 15 دقیقه، متخصص 20 دقیقه و فوق تخصص 30 دقیقه است و بیماران باید تک تک وارد مطب شوند و حضور چند بیمار همزمان در مطب اقدامی نادرست است.

جمالیان افزود: تعداد استاندارد مراجعه به هر پزشک در روز 25 بیمار است که باید رعایت شود.

25 بیمار در ماه یعنی به عبارتی در هر روز دو بیمار، هرچند که بیماران انتظار ندارند در هر روز دو بیمار را پزشکان متخصص ویزیت کنند اما انتظار انها رعایت کمی رفتار برادرانه است رفتاری از سر وجدان کاری و رعایت انصاف انسانی چراکه همدلی از همزبانی خوش تر است...

سمیه انصاری فر