ساخت ضریح یادمان شلمچه به زودی به اتمام می رسد

سرهنگ عادل فرهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در تلاش برای احداث جایگاهی با عنوان ولایت در محل سخنرانی مقام معظم رهبری در یادمان شلمچه هستیم.



وی اظهار کرد: به منظور ساماندهی یادمان شهدای شلمچه در طول یک ماه گذشته مبلغ سه میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. مرمت مسیر بلوار بهشت و پل ارتباطی پارکینگ و محل ورودی یادمان شهدا، احداث خاکریزهایی به طول سه متر، خرید 40 شیر آب سردکن، احداث 100 چشمه سرویس بهداشتی سیار، احداث دیوارهای بتنی برای جداسازی پارکینگ خودروهای سنگین و سبک، نصب دو ژنراتور برق، نصب پروژکتور های روشنایی اطراف یادمان، نصب 12 دوربین مدار بسته و راه اندازی فیبرنوری برای وصل به شبکه سراسری از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت ساماندهی شلمچه عنوان شد.



فرهانیان عنوان کرد: استقرار اکیپ بیمارستان صحرایی و اورژانس شهرستان، استقرار پلیس راهور در طول مسیر یادمان، تقویت و فعال سازی گشتهای محسوس برای ایجاد امنیت در نقاط مختلف یادمان، ایجاد هشت سنگر به مناسبت هشت عملیات فتح خرمشهر و شلمچه همراه با روایتگری عملیاتها توسط راویان جنگ، راه اندازی سنگر حجاب در محل ورودی شلمچه با هدف ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، راه اندازی سنگر صوتی همراه با پخش صداهایی از عملیات‌های دفاع مقدس ،نصب تابلوهایی با مضامین فرهنگی، راه اندازی ایستگاههای آمارگیری و ایستگاههای صلواتی از دیگر اقدامات صورت گرفته برای استقبال از زایران است.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن دعوت از مردم کشورمان برای حضور در مشهد شهدای شلمچه تصریح کرد: با توجه به انجام هماهنگیهای لازم با سایر مسئولان شهری تمهیدات لازم برای استقبال روزانه از هفت هزار زایر و با یک پیش بینی افزایش 40 درصدی حضور زائران تا دو میلیون نفر از 15 اسفند تا 15 فروردین ماه سال آینده اندیشیده شده است.



وی با اشاره به ابتکار صورت گرفته در خصوص راه اندازی سنگر کودک یادآور شد: به منظور رفاه حال خانواده ها در هنگام زیارت، آنان می توانند با سپردن کودکان خود به کودکیاران مستقر در این سنگرها، ضمن آنکه کودکانشان مشغول بازی هستند خود نیز به زیارت بپردازند.

