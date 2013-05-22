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۱ خرداد ۱۳۹۲، ۸:۴۵

اختصاصی مهر/

چاپخانه‌ها ملزم به اعلام تیراژ پوسترهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری شدند

چاپخانه‌ها ملزم به اعلام تیراژ پوسترهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری شدند

دستورالعمل‌های اداری چاپ کارهای تبلیغاتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به چاپخانه‌های کشور ابلاغ شد.

احمدرضا اعتماد مظاهری رئیس شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ رسمی دستورالعمل‌های اداری چاپ کارهای تبلیغاتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به چاپخانه‌های عضو این اتحادیه خبر داد.

وی گفت: بر اساس این ابلاغیه، هر واحد چاپی که بخواهد برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نیز انتخابات شورای شهر، پوسترهای تبلیغاتی و مواردی از این دست چاپ کند، باید نام واحد صنفی خود و همچنین تیراژ پوسترهایش را به مراجع ذیصلاح اعلام کند.

اعتماد مظاهری اضافه کرد: بر اساس این ابلاغیه، به اعضای صنف چاپخانه‌داران اعلام شده است که قبل از انجام هرگونه سفارش چاپی برای کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، مجوز وزارت کشور را رویت و پس از چاپ، از هر نمونه یک نسخه با ذکر تیراژ به اتحادیه چاپخانه‌داران ارسال کنند.

رئیس شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران افزود: این ابلاغیه از سوی اداره اماکن به مجمع امور صنفی و از این طریق به تمام اتحادیه‌های مربوطه از جمله اتحادیه چاپخانه‌داران تهران ابلاغ شده و با خاطیان در این باره برخورد می‌شود.

بر اساس اعلام مسئلان این اتحادیه، بیش از نیمی از چاپخانه‌های کشور در تهران فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 2010941

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