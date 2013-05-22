احمدرضا اعتماد مظاهری رئیس شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ رسمی دستورالعمل‌های اداری چاپ کارهای تبلیغاتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به چاپخانه‌های عضو این اتحادیه خبر داد.

وی گفت: بر اساس این ابلاغیه، هر واحد چاپی که بخواهد برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نیز انتخابات شورای شهر، پوسترهای تبلیغاتی و مواردی از این دست چاپ کند، باید نام واحد صنفی خود و همچنین تیراژ پوسترهایش را به مراجع ذیصلاح اعلام کند.

اعتماد مظاهری اضافه کرد: بر اساس این ابلاغیه، به اعضای صنف چاپخانه‌داران اعلام شده است که قبل از انجام هرگونه سفارش چاپی برای کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، مجوز وزارت کشور را رویت و پس از چاپ، از هر نمونه یک نسخه با ذکر تیراژ به اتحادیه چاپخانه‌داران ارسال کنند.

رئیس شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران افزود: این ابلاغیه از سوی اداره اماکن به مجمع امور صنفی و از این طریق به تمام اتحادیه‌های مربوطه از جمله اتحادیه چاپخانه‌داران تهران ابلاغ شده و با خاطیان در این باره برخورد می‌شود.

بر اساس اعلام مسئلان این اتحادیه، بیش از نیمی از چاپخانه‌های کشور در تهران فعالیت می‌کنند.