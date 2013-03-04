اولین شبکه اجتماعی دوستداران کتاب در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان صبح دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح گفت: شبکه اجتماعی دوستداران کتاب، فضای دسترسی مردم به کتاب را سهل تر می کند.

وی اظهار داشت: بر این اساس، خاواده و پرسنل اداره بدون مراجعه به کتابخانه با همکاری دستگاههایی که با آن تفاهمنامه منعقد شد منابع مطالعاتی را تهیه کنند.

وی عنوان کرد: در این طرح منابع مطالعاتی برای دستگاههای مورد نظر ارسال می شود و پرسنل می توانند از این منابع استفاده کنند.

استاندار گلستان نیز با اشاره به اینکه حوزه کتاب، تاثیرگذار در اجتماع و خانواده است گفت: هر چه سرانه مطالعه افزایش یابد، می توان هدفگذاری بهتری در جهت مورد نظر داشت.

وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه کتاب، ایجاد کتابخانه های تخصصی و مشارکتی، ایجاد زیرساختهای مناسب برای دسترسی آسان و راه اندازی ایستگاههای

مطالعه می تواند تاثیر بسزایی در افزایش سرانه مطالعه کتاب داشته باشد.

وی از مسئولان خواست تا در اجرای طرح شبکه اجتماعی دوستداران کتاب مشارکت فعال داشته باشند.