احتمال ادغام ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت/ احمدی بازنشسته شد

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر گفت: به دلیل بروز برخی همپوشانی‌ها و تناقض در امور اداری، احتمال صدور دستور ادغام ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در معاونت معدنی وزرات صنعت، معدن و تجارت از سوی مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود دارد.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: اگر مطابق با گفته رئیس‌جمهور، قرار باشد معدن جایگزین نفت شود، بهتر است وزارت معاون و فلزات سابق احیا شود، چراکه توسعه معدنی با توجه به پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، نمی‌تواند در کنار وزراتخانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت رشد کند.

فریدون احمدی، رئیس ایمیدرو هفته گذشته درخواست بازنشستگی خود را تقدیم وزیر صنعت، معدن و تجارت نمود و مهدی غضنفری نیز در تاریخ 9 اسفندماه با این درخواست موافقت کرد. مقرر شده است تا زمان تعیین جایگزین مناسب، احمدی در دفتر کار خود حضور یابد.