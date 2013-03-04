35 واحد تولیدی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سالجاری بازرسين اداره کل استاندارد از حدود700 واحد صنفي، مراکز عرضه و فروش فرآورده ها و کالاهاي مشمول استاندارد اجباري، بازرسي به عمل آوردند.

وی بیان کرد: در این بازرسی ها تذکرات لازم به صورت کتبی و شفاهی به واحدهای متخلف داده شد.

محمدی اظهار داشت: با وجود تذکرات و اخطارهاي داده شده، 35واحد صنفي متخلف بدون توجه به اخطارهاي قبلي به عرضه محصولات غير استاندارد مبادرت کرده بودند، شناسايي و به مراجع قانونی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: پرونده این واحدها تا حصول نتيجه و اعمال قانون، در مراجع قضایی باز است.

محمدی یادآر شد: تعداد زیادی از این واحدها در زمینه تولید مصالح ساختمانی فعالیت می کردند.

مدیرکل استاندارد استان اظهار داشت: اجباری کردن استاندارد مصالح ساختمانی یکی از اقدامات ماندگار دولت بوده است.

وی تاکید کرد: طبق این قانون تولید، عرضه و توزیع مصالح ساختمانی بدون اخذ پروانه کاربرد استاندارد ممنوع و جرم کیفری محسوب می‌شود.

محمد یادآور شد: هفته گذشته نیز 11 واحد تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد در شهرستان بهمئی پلمپ شد.