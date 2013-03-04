آغاز مرحله دوم طرح ارتقاء ایمنی اتوبوسهای جاده ای

سرهنگ محمدرضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اجرای فاز دوم طرح ارتقاء ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر، اظهار داشت: در این مرحله از طرح در پاسگاه ساری استان مارندران، پلیس راه آمل، پلیس راه قزوین - زنجان و پلیس راه قزوین - رشت و پلیس تهران - سمنان به مدت ۴۸ ساعت اجرا شده و ماموران پلیس راه اقدام به کنترل صورت وضعیت، ایمنی ظاهری خودروها و معاینه فنی می کنند.

به گفته وی در فاز اول اجرای این طرح در ۴ استان قزوین، تهران، البرز و قم، ۲۹۳۷ اتوبوس کنترل شدند.

فرمانده پلیس راه افزود: در مرحله اول اجرای این طرح سرنشینان و رانندگان ۲۰ درصد اتوبوس ها از کمربند ایمنی استفاده نمی کردند. همچنین ۵.۱ اتوبوس ها دارای مسافر اضافی بودند.

مهماندار با بیان اینکه ۲۳ درصد اتوبوس های کنترل شده دارای نقص فنی ظاهری از جمله شکسته شدن شیشه و خرابی سیستم روشنایی بودند، گفت: ۵.۶ درصد اتوبوس های تجهیزات امینی شامل کپسول آتش نشانی، زنجیر چرخ، جعبه کمک های اولیه، مثلث شبرنگ و مخروطی نبودند. این در حالیست که ۱۳ دستگاه اتوبوس نیز دارای برگه معاینه فنی نبوده که از ادامه تردد آنها جلوگیری شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ دستگاه اتوبوس نیز دارای بیمه شخص ثالث نبودند و از ادامه تردد آنها نیز جلوگیری شد، افزود: ۲.۴ اتوبوس ها فاقد صورت وضعیت بوده و ۶.۲ درصد نیز راننده کمکی نداشتند.

مهماندار تصریح کرد: متاسفانه علیرغم اینکه ۴ صدم اتوبوسها دارای برگه معاینه فنی نبودند اما ۲۳ درصد آنها نقص ایمنی داشتند.

فرمانده پلیس راه با بیان اینکه از تردد اتوبوسهای دارای نقص ایمنی جلوگیری می شود، خاطر نشان کرد: برخی از اتوبوس ها معاینه فنی خود را خریداری کرده بودند و متاسفانه در مراکز معاینه فنی کنترل نشده بودند. از این پس در طرح دیگری کارشناسان پلیس راه در پایانه های استان تهران مستقر می شوند و به صورت رندوم برخی اتوبوس ها را انتخاب کرده و در مراکز معاینه فنی داخل ترمینال ها بار دیگر تست های ایمنی را انجام می دهند. در صورتیکه ایمنی این اتوبوس ها تایید نشود، علاوه بر برخورد با مرکز معاینه فنی صادر کننده برگه با مدیر فنی شرکت و شرکت اعزام کننده به دلیل عدم کنترل موارد ایمنی برخورد شده و متخلفان به کمیسیون ماده ۱۱ معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه کنترل اتوبوس ها در طرح نوروزی تشدید می شود، افزود: درصورتیکه ماموران پلیس راه تشخیص دهند که اتوبوس دارای نقص فنی است برگه معاینه فنی ابطال می شود.

مهماندار در پایان تاکید کرد: مرحله بعدی این طرح شامل کامیون ها نیز می شود و ماموران ناوگان حمل و نقل بار را در جاده ها کنترل می کنند.