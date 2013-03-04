شکایتی که در ازای دریافت 3 پوند پس گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، "عبدالحیم بلحاج" که از "جک استراو" وزیر خارجه سابق، و "مارک آلن" رئیس سابق بخش مبارزه با تروریسنم ام آی 6، انگلیس به خاطر بازداشت و شکنجه و تحویل وی به حکومت معمر قذافی، شکایت کرده؛ اعلام کرد که در ازای دریافت 3 پوند و معذرت خواهی این مقامات از وی و همسرش از شکایت خود صرف نظر می کند.

بلحاج این مطلب را با ارسال نامه ای به "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، به اطلاع مقامات لندن رسانده است.

این موضوع در حالی مطرح می شود که سیستم جدید دادگاه های انگلیس از پرداخت مبالغ زیاد پول به شاکیانی که پرونده هایی در خصوص امنیت ملی مطرح می کنند منع شده اند.

بلحاج مقامات انگلیسی را متهم به شکنجه خود و همسرش که در زمان دستگیر شدن 5 ماهه باردار بود، کرده است.

وی در زمان حکومت قذافی بر لیبی، از نیروهای القاعده محسوب می شد در هنگام سفر به همراه همسرش در انگلیس بازداشت و مدتی تحت شکنجه قرار گرفت و سپس به لیبی تحویل داده شد و به مدت شش سال در زندان های قذافی در حبس بود.

وی در زمان انقلاب لیبی رهبر گروهی موسوم به "مبارزین اسلامی" بود و اکنون رهبر حزب الوطن است. اخباری مبنی بر نقش وی در اعزام تروریست به سوریه و آموزش آنها در مرز ترکیه و سوریه منتشر شده است.