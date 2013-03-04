ساماندهی مناطق گردشگری سپیدان/ ضرورت توسعه زیرساختها

عبدالحسن صمدنژاد در گفتگو با مهر، اظهار داشت: سپیدان با دارا بودن شرایط آب و هوایی مناسب برای هر فصل، هر ساله در ایام متفاوت گردشگران زیادی را به سمت خود می کشاند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در فصل زمستان به خصوص در روزهای تعطیل به دلیل وجود پیست اسکی و دیگر مکان های زمستانها شاهد حضور گردشگران زیادی در سپیدان بودیم که برخی روزها تعداد آنها به 50 تا 100 هزار نیز می رسید.

فرماندار سپیدان عنوان کرد: با شروع فصل بهار و تابستان شرایط ویژه ای در این شهرستان ایجاد می شود و تمام نقاط سپیدان مناسب برای بحث گردشگری است.

صمدنژاد با اشاره به اینکه شهرستان سپیدان دارای مناطق سرسبز و دیدنی معروف و غیر معروف زیادی است اضافه کرد : سپیدان برای جذب گردشگر زیر ساختهای لازم را نداشت اما با راه اندازی کارگروه گردشگری و بررسی مسائل و مشکلات به دنبال توسعه این بخش شهرستان هستیم.

وی ساماندهی مناطق گردشگری را در دستور کار بیان داشت و گفت: راه اندازی هتل، مهمانسرا در شهرستان و ساماندهی مناطقی مانند چله گاه برای اسکان گردشگر در حال انجام است.

فرماندار سپیدان تصریح کرد: سپیدان دارای پتانسیل های زیادی در بخش گردشگری است اما نیازمند مدیریت صحیح در این راستا است تا به تواند به کمک بخش خصوصی و دولتی این منقه ویژه را مدیریت کند.

صمدنژاد اضافه کرد: به جز مناطق معروف مانند آبشار مارگون، چله گاه، تنگ تیزاب و.. مکان های دیدنی زیادی در این منطقه وجود دارد که ساماندهی نشده و کارگروه تشکیل شده به دنبال توسعه این منطقه مطابق با طرح گردشگری و زیست محیطی است.

وی در خصوصی آمادگی سپیدان در ایام نوروز یادآور شد: ستاد تسهیلات نوروزی فعال و تمهیدات لازم برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده و همچنین در این ایام با ارائه اطلاعات و برپایی فضاهای برای صنایع دستی و غذایی به دنبال معرفی شهرستان سپیدان هستیم.