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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

افضلی:

طرح همیار گردشگر در کرمان اجرا می شود

طرح همیار گردشگر در کرمان اجرا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدير روابط عمومي ميراث فرهنگي استان كرمان با اشاره به اجرای طرح همیار گردشگر در کرمان گفت: به منظور راهنمايي گردشگران نوروزی، دانش آموزان مقطع دبيرستان و دانشجويان مي توانند به صورت داوطلبانه در قالب این طرح با ستاد تسهيلات سفر کرمان همكاري کنند.

محمد مهدي افضلي در گفتگو با خبرنگار مهر  با اعلام خبر فوق اظهار داشت: درسال گذشته اين طرح با همكاري دانشجويان رشته هاي جهانگردي وهتلداري و راهنمايان تور استان کرمان به مرحله اجرا گذاشته شد كه خوشبختانه رضايتمندي گردشگران را در پي داشت.

وي با اشاره به اينكه علاقمندان عضويت در طرح هميار گردشگر مي توانند به معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و در شهرستانها به دفاتر نمايندگي مراجعه کنند.

این مسئول افزود: درهفته پاياني سال جاري براي همياران گردشگر كلاس هاي آموزشي در موضوعات مختلفي از قبيل آشنايي با جاذبه هاي تاريخي و گردشگران استان، نحوه برخورد و مذاكره با گردشگران، نقشه خواني مسيرهاي توريستي، چگونگي راهنمايي مسافران در زمينه اسكان، اقامت، پذيرايي و تفريح برگزار مي شود.

افضلي با بيان اينكه در نوروز 92 راهنمايي مسافران در اماكن تاريخي و گردشگران به تشكل هاي مردم نهاد دوستدار ميراث فرهنگي و همچنين دفاتر اطلاع رساني گردشگران به همياران گردشگر واگذار خواهد شد، تصریح كرد: اميد است طرح هميار گردشگر كه براي نخستين بار در كشور توسط اداره كل ميراث فرهنگي استان كرمان انجام مي شود از سال آينده در كل كشور اجرايي و عملياتي شود.
 

کد مطلب 2010955

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