نگهداری از جاده های کردستان نیازمند اعتبارات ویژه است

محمد راشد مدرس ‌گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی و وضعیت جغرافیایی در استان کردستان، اظهار داشت: حفظ و نگهداری راه ها در کنار ساخت و ایجاد راه‌ های جدید در سطح استان به عنوان اولویت اصلی اداره کل راه و شهر سازی است و این مهم نیازمند توجه بیشتر است.

وی بیان کرد: با توجه به وضعیت توپوگرافی و کوهستانی بودن استان حفاظت و نگهداری از این سرمایه نسبت به سایر استان ‌ها بسیار سخت و نیازمند صرف اعتبارات بیشتری است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی کردستان افزود: سه هزار و 900 کیلومتر جاده‌ های کردستان تپه ماهور و سه هزار و 700 کیلومتر آن کوهستانی است و این وضعیت کار نگهداری از جاده‌ ها را با مشکلات بیشتری نسبت به استان‌ های که بیشترین درصد جاده‌ هایشان دشت است روبرو کرده است.

مدرس گرجی اعلام کرد: وجود تپه، کوه و دره و یا زمین زراعی مردم از موانعی است که همواره در بخش توسعه و نگهداری از راه‌ ها در این استان وجود داشته است.

وی از کمبود اعتبارات برای نگهداری و انجام امور راهداری از مسئولان درخواست کرد با عنایت به این امر به طور ویژه و با اختصاص اعتبار مناسب مساعدت لازم را داشته باشند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی کردستان عنوان کرد: ارزش شبکه راه استان کردستان سه هزار میلیارد تومان است که بودجه اختصاص یافته برای نگهداری، بازسازی و گسترش این راه ها نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است.