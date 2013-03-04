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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

مدرس گرجی عنوان کرد:

نگهداری از جاده های کردستان نیازمند اعتبارات ویژه است

نگهداری از جاده های کردستان نیازمند اعتبارات ویژه است

سنندج - خبرگزاری مهر، مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان گفت: به دلیل کوهستانی بودن و شرایط جوی حاکم بر منطقه نگهداری از جاده های این استان هزینه بسیاری را می طلبد و نیازمند اعتبارات ویژه است.

محمد راشد مدرس ‌گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی و وضعیت جغرافیایی در استان کردستان، اظهار داشت: حفظ و نگهداری راه ها در کنار ساخت و ایجاد راه‌ های جدید در سطح استان به عنوان اولویت اصلی اداره کل راه و شهر سازی است و این مهم نیازمند توجه بیشتر است.
 
وی بیان کرد: با توجه به وضعیت توپوگرافی و کوهستانی بودن استان حفاظت و نگهداری از این سرمایه نسبت به سایر استان ‌ها بسیار سخت و نیازمند صرف اعتبارات بیشتری است.
 
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی کردستان افزود: سه هزار و 900 کیلومتر جاده‌ های کردستان تپه ماهور و سه هزار و 700 کیلومتر آن کوهستانی است و این وضعیت کار نگهداری از جاده‌ ها را با مشکلات بیشتری نسبت به استان‌ های که بیشترین درصد جاده‌ هایشان دشت است روبرو کرده است.
 
مدرس گرجی اعلام کرد: وجود تپه، کوه و دره و یا زمین زراعی مردم از موانعی است که همواره در بخش توسعه و نگهداری از راه‌ ها در این استان وجود داشته است.
 
وی از کمبود اعتبارات برای نگهداری و انجام امور راهداری از مسئولان درخواست کرد با عنایت به این امر به طور ویژه و با اختصاص اعتبار مناسب مساعدت لازم را داشته باشند.
 
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی کردستان عنوان کرد: ارزش شبکه راه استان کردستان سه هزار میلیارد تومان است که بودجه اختصاص یافته برای نگهداری، بازسازی و گسترش این راه ها نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است.
 
کد مطلب 2010958

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