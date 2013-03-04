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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

بهشتی:

45 مصوبه كمیته درمان مواد مخدر در خرمشهر اجرایی شد

45 مصوبه كمیته درمان مواد مخدر در خرمشهر اجرایی شد

خرمشهر - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر از اجرای 45 مصوبه کمیته درمان مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی صبح دوشنبه در آخرین جلسه کمیته درمان و مبارزه با سواستفاده از مواد مخدر شهرستان خرمشهر در سال 91 گفت: از مجموع  57 مصوبه این کمیته، 45 مصوبه اجرایی، 11 مصوبه در دست اقدام و یک مصوبه نیز هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.

وی از آموزش بهبود یافتگان توسط مرکز فنی حرفه‌ای شهرستان خرمشهر، پیگیری پرداخت وام به آنان برای اشتغالزایی پس از حرفه آموزی و شرکت در کلاسهای فنی حرفه ای به عنوان مهمترین مصوبات کمیته درمان و مبارزه با سوءاستفاده از مواد مخدر شهرستان خرمشهر نام برد.

بهشتی افزود: تشکیل اتاق فکر، بررسی راه اندازی مرکز بهبودی دولتی در شهرستان، ارجاع افراد معتاد مشکوک به بیماریهای عفونی همچون ایدز و هپاتیت به مراکز بهداشتی و متخصصان روانشناسی به صورت رایگان از دیگر مصوبات این کمیته بوده است.
 

کد مطلب 2010960

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